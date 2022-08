Legenda o vzniku Európskej Únie

Prečítal som si, čo napísal poľský premiér Morawiecki o výzvach, ktorým čelí Európska Únia. a ako by sa na ne, podľa jeho názoru, malo reagovať. Bol som s článkom hlboko nespokojný, pretože podľa mňa Morawiecki zámerne zavádza. Hovorí o návrate v pôvodným princípom Európskej Únie a pritom nevysvetlí, o aké princípy ide. Nehovorí, ale naznačuje. A to, čo naznačuje ide do veľkej miery proti pôvodnej myšlienke európskeho projektu.

Lenže pre nezasväteného to všetko znie zmysluplne a logicky. A všetci sme vlastne nezasvätení, pretože Európska Únia je zložitá a nepriehľadná a bežný Európan nemá žiadnu predstavu o tom, ako vznikla, čo je jej základná myšlienka a ako funguje.

Preto som si predstavil, že uplynulo dvesto rokov a legenda a vzniku Únie sa dostala do knižky legiend pre deti aj dospelých, hneď vedľa legendy o Svätoplukových prútoch. Keby ju mali deti v čítankách, Morawiecki by si už nemohol byť tak bohorovne istý, že ho všetci jednoducho nevysmejú.

A tu ju máte, tak ako v tej knižke stojí a leží.

----

V Európe zúrila kedysi strašná vojna. Milióny zomreli, státisíce boli zmrzačené, matky plakali nad hrobmi svojich detí.

A keď sa vojna skončila, Európania sa stretli, pozreli okolo seba na zničené mestá, na hladných ľudí, čo sa z trosiek snažili vyhrabať aspoň nejakú obživu a povedali si, že nič také sa už nikdy nesmie opakovať.

Ale ktosi namietol: Poslednú vojnu sme tu mali pred tridsiatimi rokmi. A štyridsať rokov pred ňou ďalšiu. A pred ňou inú a pred tou zas ďalšiu. A po každej z nich si povieme, že sa to už nikdy nestane. Ale potom uplynie nejaký čas a ľudia zabudnú a tí, čo si pamätali zomrú a zrazu už zas vrážame jeden druhému nôž do chrbta.

A všetci kývali hlavami a rozmýšľali.

A niekto povedal: Tentokrát to musíme urobiť inak. Založíme spolok, v ktorom budeme všetci navzájom spolupracovať a jeho cieľom bude zabrániť ďalším vojnám. Ľudia môžu zomrieť, ale inštitúcie prežijú. Naše deti a vnuci sa nebudú pamätať. Nebudú mať ten strach pred vojnou ako my, ktorí sme ju zažili na vlastnej koži. A nebudú ani presne vedieť načo ten spolok vlastne je. Ale on bude existovať a chrániť ich pred sebou samými.

Ale pochybovač stále nebol spokojný: Presne to sme urobili aj po poslednej vojne. Založili sme Ligu Národov a mysleli sme, že to urobí všetkým vojnám koniec. A teraz sa pozrite okolo seba!

A všetci sa poobzerali po troskách, po vyhorených domoch, z ktorých zostali len obvodové múry, kývali hlavami a rozmýšľali.

A opäť sa ktosi ozval: Chyba, ktorú sme urobili naposledy, bola, že sme Lige Národov nedali žiadnu moc. Mohla síce pracovať pre mier, ale keď prišlo na lámanie chleba nemala žiadnu skutočnú moc, aby zabránila nadchádzajúcej vojne.

Ale tentokrát to urobíme inak: Všetci sa zriekneme kúska svojej moci a predáme ju tomuto novému spolku. A tak, keď znovu nadíde čas vojen, nebudeme úplne slobodní. Nikto z nás si nebude môcť robiť čokoľvek, čo sa mu zachce. A hlavne si nebudeme môcť začať len tak navzájom podrezávať hrdlá.

Vtedy prepuklo všeobecné reptanie. Nikto sa nechcel vzdať svojej moci.

A tak dali Európania hlavy dokopy a povedali si: Nikto sa nevzdá moci len tak pre nič za nič. A ak sa aj my v tejto chvíli o tom dokážeme dohodnúť, nedá sa zaručiť, že naši potomkovia celý spolok nezrušia a moc si nevezmú naspäť. Musíme ho preto vytvoriť tak, aby nás všetkých urobil bohatšími a každého, kto z neho vystúpi chudobnejším. Len tak dáme ďalším pokoleniam dôvod, aby zotrvali. Vytvoríme spoločný trh, ktorý bude spolok riadiť, z ktorého bude každý profitovať a odísť z ktorého bude pre každého až príliš bolestivé. A tak budú naši vnuci síce škrípať zubami, ale zotrvajú, hoci len kvôli peniazom a vlastnému pohodliu. A aj keď to nebudú vedieť, on ich bude naďalej chrániť a starať sa, aby do Európy neprišla ďalšia vojna.

A tak aj urobili.

----

A kto mi neverí, kto si myslí, že politici majú príliš malé hlavy na to, aby vymysleli takýto zložitý plán, ten nech tam beží a vypočuje si, čo povedal Jean Monnet, jeden z otcov zakladateľov Európskej Únie, na prvom stretnutí Európskej Rady:

Európska únia nemôže byť založená len na dobrej vôli. Potrebujeme pravidlá. Tragické udalosti, ktoré sme prežili a ktorých sme stále svedkami, nás možno urobili múdrejšími. Ale ľudia sú pominuteľní; prídu iní a zaujmú naše miesto. Nemôžeme im odkázať našu osobnú skúsenosť. Tá zomrie s nami. Ale môžeme im zanechať inštitúcie. Život inštitúcií je dlhší ako život ľudí: A ak sú dobre vybudované, môžu zhromažďovať a odovzdávať múdrosť ďalším generáciám.

A pre tých, čo sa chcú dozvedieť viac, technickejší výklad s viac detailami je v článku, ktorý som napísal po anglicky.