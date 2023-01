Potrat a eutanázia majú podobný dopad na kvalitu života. Ak niečo, tak je eutanázia dôležitejšia, pretože tehotenstvo sa netýka nevyhnutne každého, kým smrť si nás nájde všetkých.

Napriek tomu sa o potratoch hovorí oveľa viac ako o eutanázii, či asistovanej samovražde.

V grafe ide o anglické termíny, takže graf nemusí plne zodpovedať záujmu v neanglicky hovoriacich krajinách. Výsledky pre Slovensko však nie sú príliš rozdielne.

Aj keď si odmyslíme záchvaty záujmu o potraty vyvolané konkrétnymi udalosťami (zrušenie práva na potrat v USA roku 2022) termín potrat je stále približne šesťkrát populárnejší ako termín eutanázia.

Tento nízky záujem o diskusiu o eutanázii a asistovanej samovražde je prekvapujúci o to viac, že potrat je v mnohých krajinách legálny, zatiaľ čo asistovaná samovražda je vo veľkej časti sveta zakázaná.

Natíska sa vysvetlenie, že kým ženy sa môžu o povolenie interupcií aktívne zasadzovať, zomierajúci sa asi ťažko vyberú s transparentmi na míting. Ani volebné preferencie zomierajúcich nikoho nezaujímajú: Mŕtvi nevolia.

Tiež je však možné, že nízka viditeľnosť tejto otázky je spôsobená tým, že ľudia jednoducho nemajú o eutanáziu záujem. Pozrime sa teda najprv na to, ako sa ku otázke stavajú tí, čo o zomieraní niečo vedia, teda lekári.

Príliš sa o tom nehovorí, ale aj lekári umierajú. A nezomrú ako my ostatní. Nezvyčajné na tom nie je to, ako veľmi sa v porovnaní s väčšinou Američanov liečia, ale ako málo. Vzhľadom na to, koľko času strávia zachraňovaním ostatným, sami zvyknú byť zoči-voči smrti dosť pokojní. Presne vedia, čo sa stane, poznajú svoje možnosti a celkovo majú prístup k akejkoľvek lekárskej starostlivosti. Napriek tomu na to idú zľahka.

Samozrejme že aj lekári chcú žiť. O modernej medicíne však vedia dosť na to, aby vedeli, kde sú jej medze. A o smrti vedia dosť na to, aby vedeli, čoho sa všetci najviac obávajú: Zomierania v bolestiach a zomierania osamote. Hovorili o tom so svojimi rodinami. Chcú si byť istí, že keď príde ich čas, nedôjde k žiadnym hrdinským zásahom – že počas svojich posledných chvíľ na zemi im nikto nepoláme rebrá v snahe resuscitovať ich pomocou kardiopulmonárnej resustitácie (a to sa stane, ak sa KPR robí správne).

Takmer všetci zdravotníci videli príliš veľa toho, čo nazývame „zbytočná starostlivosť“. Lekári vtrhnú do života ťažko chorého človeka na konci života s najmodernejšími technológiami. Pacienta rozrežú, napichajú doňho hadičky, napoja ho na prístroje a napumpujú ho drogami. To všetko sa deje na jednotke intenzívnej starostlivosti za cenu desiatok tisíc dolárov denne. To, čo za tie peniaze dostávame je trápenie, ktoré by sme nedožičili ani teroristovi. Nemôžem spočítať, koľkokrát mi kolegovia lekári povedali takmer identickými slovami: "Sľúb mi, ak ma takto nájdeš, tak ma zabiješ." A myslia to vážne. Niektorí zdravotníci nosia medailóny s vyrazeným nápisom „NO CODE“, aby dali lekárom najavo, že nechcú, aby na nich vykonávali KPR. Dokonca som to videl ako tetovanie.