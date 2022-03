Správy z Ruska (II.)

Vjačeslav

Dizajnér na voľnej nohe z Novosibirska.

Robil som veľa rôznych projektov: Časopisy, firemné identity, výročné správy. No a všetko ostatné, čo sa dá vytlačiť: Bannery, formuláre, obaly atď.

Veľkú časť mojich klientov tvorili vládni zákazníci: Rosstat, Rosatom, Ministerstvo prírodných zdrojov, Rosnano. Spolupracovali sme cez agentúry. Bolo to asi 80% môjho rozpočtu. Súkromných zákazníkov, malých podnikov, najmä potravinárskeho priemyslu, bolo veľmi málo.

Od 24. februára do 28. februára som bol v úplnom šoku, nemohol som ani pracovať, ani na nič myslieť. Len tam tak sedíte a sledujete, čo do pekla sa deje.

1. marca som poslal list všetkým agentúram a zákazníkom, že už nikdy, za žiadne peniaze, za žiadnych okolností nebudem spolupracovať s nikým, kto má prepojenie so štátom. Ak bolo niečo zaplatené dopredu, tak som pripravený to dokončiť, ale len pre súkromných zákazníkov. A to sa týka akejkoľvek práce - vizitiek, dokonca aj pohľadníc.

No, zostal som, samozrejme, na suchu. Ale to nie až tak strašné. Dôležité je, že VŠETCI moji zákazníci, všetci dodávatelia odpísali: "To je v poriadku, rozumieme vám."

Budem si hľadať nové zamestnanie – hlavné je, aby tam nebolo prepojenie so štátom. Tiež premýšľam o tom, ako uskutočňovať platby načierno (predtým, než bolo všetko prostredníctvom individuálnych podnikateľov) - aby som tomuto režimu neplatil na daniach ani cent.

Jelena

Pracovala v IKEA v Moskve.

3. marca sme dostali list s pozvánkou na mimoriadne zasadnutie. Stálo tam, že z dôvodu kolapsu dodávateľského reťazca sa IKEA rozhodla pozastaviť prevádzku. Garantovali nám trojmesačný plat a pracovné miesta. Do 31. mája mám teda akože prácu, ale v podstate je už jasné, že nie. IKEA sa nevráti. Jednoducho sa už nemá kam vrátiť (ako my všetci, krajina, v ktorej sme žili, už neexistuje).

Teraz si hľadám novú prácu. Zároveň konečne predložím dokumenty, čo som dlho zhromažďovala, na repatriáciu do Izraela - už dva roky to odkladám, veľmi ma to teraz mrzí. Je s tým ale problém. Moje dieťa má zákaz vycestovať z Ruskej federácie, ktorý uložil jeho otec. Otec momentálne nereaguje na SMS ani na telefonáty. Ešte neviem, čo s tým všetkým spraviť, ale urobím, čo bude v mojich silách, Možno budem mať šťastie a budem môcť odísť a odviesť svojho syna.

Iľja

Pracoval v outsourcingovej spoločnosti na vývoj softvéru v Moskve.

Naša spoločnosť existuje už viac ako 30 rokov. V minulosti významná časť zákazníkov nepochádzala z Ruska – boli to malí zákazníci, ale aj veľmi, veľmi veľkí. Prvých pár dní [vojny] boli zákazníci v nálade akože "chceme pokračovať v spolupráci, právnici práve skúmajú detaily". Na konci prvého týždňa sa začala "špeciálna operácia" – a začal aj masívny odchod zákazníkov. Počas dňa sme v Európe stratili asi 20% celého portfólia. A o pár hodín neskôr sa zobudili aj Američania.

Pred dvoma dňami nám najväčší zo všetkých zákazníkov, ktorý zodpovedal za minimálne 60% príjmov, zablokoval účty a zariadenia vo svojej infraštruktúre a oznámil nám ukončenie zmluvy z dôvodu vyššej moci.

Ruskí odberatelia nie sú vďaka svojej platobnej schopnosti schopní generovať zmysluplný zisk – napríklad faktúra, ktorú som minulý týždeň vystavil jednej z firiem, mi sotva stačí na platy. Čistý zisk bude desaťtisíc rubľov. Myslím si, že toto je koniec pre všetky IT spoločnosti v Rusku. Niektoré zomrú skôr, niektoré neskôr, ale nedá sa tomu vyhnúť. Vedenie krajiny za necelé dva týždne zničilo všetko, čo sme za posledných 30 rokov budovali.

Teraz plánujem získať občianstvo jednej z krajín SNŠ susediacich s Ruskom, kde mám nárok na zjednodušenú procedúru - aby som mohol pokračovať vo svojej profesii. Nezostanem v tomto Mordore ani o sekundu dlhšie, ako je nevyhnutné.

Mária

Pracovala v moskovskej kancelárii platobného systému Visa.

S takýmito odvetnými sankciami nikto na našom úrade nerátal. Od roku 2014 je zrejmé, že platobné systémy a spracovanie platieb sú pre štát kritickou infraštruktúrou. A všetky platby prešli do spracovania de facto štátnej NSPK, teda už viac ako dva roky, keď v Rusku platíte kartou Visa, v skutočnosti to nie je Visa, ale NSPK. Spoločnosť Visa zároveň naďalej dostávala provízie, a to aj za platby, ktoré naozaj neuskutočnila. Obchod bol teda dosť ziskový a neexistoval dôvod opustiť Rusko: Prakticky nemíňate peniaze, ale dostanete percento z každého nákupu kartou v krajine.

Spočiatku všetci očakávali, že dôjde k jednoduchému pozastaveniu práce, diskutovalo sa o tom, že v súčasnej situácii je dôležité povedať, že Visa podporuje prerušenie bojov. A prvé vyhlásenie určené pre ruských zamestnancov bolo práve také: Nebojte sa, je to dočasné. Mali sme sľúbených šesť platov vopred a možnosť neplateného voľna.

Ale už počas sviatkov 7. – 8. marca, keď boli v USA pracovné dni, bolo jasné, že úrad zatvoria. Prečo sa názor zmenil, to nikto nevysvetlil. Do 3. 9. 2022 nikto nevyplatil šesť platov vopred, zamestnanci sedia doma a volajú kolegom z iných krajín v snahe nájsť si aspoň nejakú prácu v zahraničných kanceláriách Visa. Ale zatiaľ nikto nie je pripravený zamestnať ľudí z Ruska. Je to "toxické". Dostávame odpovede, že „chápeme vašu situáciu, ale počkajte, kým sa všetko trochu upokojí“.

Budem si hľadať prácu v zahraničí a presťahujem sa aj s rodinou, ktorá našťastie ešte nie je veľmi veľká.

Pavel

Zvukový dizajnér a inžinier na voľnej nohe.

Bývam vo Volgograde. Po tom, čo som prešiel mnohými zamestnaniami a špecializáciami, od výskumníka vo výskumnom ústave až po šéfa súkromnej firmy a následne projektového manažéra webového štúdia, som sa rozhodol robiť to, o čom som vždy sníval – zvukové inžinierstvo. Dva a pol roka som sám študoval, pripravoval portfólio, trénoval v praxi, asi šesť mesiacov som propagoval svoj profil na Upwork. Práve prešli zaujímavé objednávky a recenzie... a to je koniec, prostriedky nemožno vybrať, spoločnosť Upwork prestala spolupracovať s Ruskom. Na iných platformách nie sú takmer žiadne zákazky na zvuk. V mojom meste je téma zvukovej techniky úplne mŕtva.

Úprimne povediac, neviem, čo mám teraz robiť. Svojej vysnívanej kariéry sa nevzdám. Budem sa naďalej zdokonaľovať, potom budem rozmýšľať nad presídlením.

Alina

Pracovala vo veľkej medzinárodnej spoločnosti v Moskve.

Moja spoločnosť opúšťa Ruskú Federáciu. Dali mi dva platy v rubľoch, povedali, že možno vytvoria ruskú dcérsku spoločnosť. Ale je som nečakala, pretože to bolo desivé. Teraz budú všetky odnože FSB [tajná polícia] hľadať nepriateľov ľudu.

Všetky svoje úspory som previedla do kryptomien a na začiatok som odišla do Gruzínska. Potom neviem kde.

Alexej

Pracoval v logistike v Čeljabinsku.

Spolupracovali sme s nemeckou firmou. Zákazník prišiel kvôli sankciám o možnosť platiť za naše služby a pozastavil prácu na neurčitú dobu. Teraz plánujem odísť z Ruska do Kazachstanu.

Oleg

Pracoval v malej nemeckej firme vyrábajúcej komponenty pre systémy priemyselnej automatizácie v Petrohrade.

Koncom minulého roka som sa zamestnal v novootvorenej pobočke spoločnosti v Rusku: Zaujímavá práca, výborné podmienky, home office a skvelé vyhliadky na osobný rozvoj.

25. februára sme mali mimoriadne online stretnutie s vedením. Zo zachmúrených tvárí mojich kolegov (ja sám som mal rovnakú tvár, teraz ju mám neustále) bolo badateľné, že naša rakúska kancelária, ktorá má na starosti biznis v Rusku, bola tým, čo sa stalo, dosť rozrušená. Uvedomil som si, že nemám veľkú nádej.

A tak sa aj stalo! Už v pondelok 28. mi oznámili, že spoločnosť bez milosti opúšťa Rusko. Všetky moje kariérne plány išli do kelu. Ešte dobre, že mi na hlavu nepadajú bomby, čo, ako sa ukazuje, je na dnešnú dobu už dosť veľký úspech. Čo sme to urobili?!

Chcel som odísť do Európy, ale "pozor, dvere sa zatvárajú". Nič nevyjde. Tak si tu budem hľadať prácu, prežívať, smútiť a trpieť.

Anastasia

Pracovala ako baristka v jednej kaviarni v Tomsku.

Moje pracovné miesto sa ruší, čiastočne kvôli ekonomickým problémom. Verejné stravovanie vo všeobecnosti je teraz v kríze a myslím si, že čoskoro dôjde k rozsiahlemu zatváraniu. Ceny už rástli aj predtým, bolo ťažké udržať stabilnú cenu. Zelená (nepražená) káva zdražela ešte pred "špeciálnou operáciou". A teraz bude celé verejné stravovanie nútené zvyšovať ceny a znižovať kvalitu, aby sa vyhli stratám. Lenže ľudia už čoskoro nebudú mať z čoho platiť. Úprimne povedané: Káva nie je základná nevyhnutnosť. Koľko pracovných miest však poskytuje stravovanie? Veľa študentov môže pracovať len tam, pretože je málo miest, ktoré sa dajú zladiť so školským rozvrhom.

Budem si hľadať novú prácu a rozmýšľať ako a kam odísť.

Mária (meno zmenené)

Pracovala v štátnom podniku v Moskve

V prvých dňoch týchto udalostí som zverejnila na Instagrame a Facebooku niekoľko príspevkov s osobnými skúsenosťami a slovami, ktoré sa nedajú vysloviť [v Rusku je zakázané používať výraz "vojna"] (v práci nám nedali žiadne inštrukcie, ako sa majú zamestnanci správať). Odišla som na dovolenku a v strede týždňa mi zavolali a požiadali ma, aby som im poslala sken žiadosti o výpoveď. Povedali tiež, že by o tom nemala písať na sociálne siete, pretože "inak budú sankcie." Keď som sa vrátila z dovolenky, dokument bol už podpísaný, účet zatvorený, presedela som do konca dňa a išla domov s vecami a pracovnou knižkou.

Soňa

Pracovala v H&M Group v Moskve.

Z médií som sa dozvedela, že firma dočasne prerušuje prácu. Súbežne s tým prestali fungovať stránky všetkých značiek. Na druhý deň dali oficiálne vyhlásenie, sľúbili, že zachránia pracovné miesta a platy. Ohľadom času uzávierky neboli žiadne informácie, na internete však píšu, že do 31. mája.

Už od začiatku "špeciálnej operácie" bolo jasné, že sa nedá očakávať nič dobré. V prvý deň nám zrušili všetky služobné cesty, ľudia sa urýchlene vracali domov, zastavili všetky plánované otvárania nových prevádzok. Ale úplné zastavenie činnosti, som nečakala ani ja, ani mnohí moji kolegovia. Formálne sme zamestnaní, poberáme plat, ale de facto (toto je môj osobný názor) nie je čo robiť. Hoci ma to veľmi roztrpčuje, príliš neverím, že sa spoločnosti do Ruska vráti.

Daniel

Majiteľ firmy na rozvoz jedla v Tverskej oblasti.

Na jeseň 2021 som si otvoril malú firmu na rozvoz jedla z McDonald's a z KFC, keďže v našom meste nie sú žiadne donáškové služby. Väčšina zákazníkov si objednáva jedlo z McDonald's. Keď zatvoria už aj tak malé zisky (v dôsledku klesajúcej kúpnej sily) klesnú na nulu.

Počas krízy sa zamestnám v stabilnom (relatívne, ak sa dnes dá niečo nazvať stabilným) ruskom podniku, obchode, sklade, závode, kým sa situácia nezlepší.

Alexander

Samostatne zárobkovo činný marketingový pracovník z Chabarovska.

Pracoval som ako živnostník, dával reklamy na Facebook, Instagram. Po ich zablokovaní som rýchlo prešiel na prácu s TikTokom, no o deň neskôr bol zablokovaný aj ten (spoločnosť dočasne zakázala používateľom z Ruska streamovať a nahrávať nové videá - pozn. Meduzy). Zákazníci a firmy prepadajú panike, keďže pre mnohé z nich je Instagram hlavným zdrojom objednávok. Keďže klienti odišli, môj príjem sa zmenšil.

Snažím sa presedlať na VKontakte a Odnoklassniki. Ale nie každý spoločnosť je vhodná pre tieto sociálne siete. Hľadám voľné miesta v zahraničných firmách, kde všetko funguje, zatiaľ neúspešne.

Nikita

Motion-dizajnér z Petrohradu.

Pred týmito udalosťami som pracoval s Ukrajincami a zahraničnými klientmi. Teraz sa snažím nájsť nejakú brigádu, ale zahraničné firmy sa obávajú všeobecnej kritiky, ak by spolupracovali s ruskými dizajnérmi. Ukrajinské projekty sú zmrazené. S ruskými spoločnosťami je nerentabilné spolupracovať kvôli výmennému kurzu a zvýšeniu cien rôznych zariadení. Zrušili sa aj licencie profesionálnych programov, čo sťažuje prácu a núti nás sťahovať pirátsky softvér.

Zdroj: Meduza

V priebehu vojny poskytuje Meduza svoje materiály zdarma pod licenciou CC-BY.