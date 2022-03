Zabookoval som si Airbnb v Kyjeve

Nejdem. (A aj som povedal hostiteľovi, že nejdem).

Hostiteľ odpovedal:

Drahí priatelia, ďakujeme vám za pomoc. Za tieto peniaze sme mohli pomôcť rodinám bez domova. Ďakujem.

Je to veľmi zvláštny svet, keď si človek môže zarezervovať byt v bombardovanom meste tisíce kilometrov od domova.

Prešla by táto forma charity testom Givewell? Pravdepodobne nie. Napriek tomu som rád, že som to urobil. Nechcem to zľahčovať, ale výraz na tvári mojej manželky, keď som jej povedal, že som si rezervoval Airbnb v Kyjeve, bol na nezaplatenie.

