Lucia Sasková - Utajená

Luciu Saskovú pozná široká čitateľská verejnosť, ale ja som sa k jej tvorbe dostala až teraz. Štýl písania je svieži, plynulý a je vidno, že autorka už má nejaké skúsenosti za sebou. Tým pádom dokáže manipulovať s čitateľovými emóciami a dostať ho tam, kam chce. Dialógy sú postavené na základe reálnej, modernej komunikácie, takže sa nestane že by ste sa museli trápiť so zastaranými výrazmi.

Obálka je krásna, kráľovsky modrá so zlatou ktorá vynikne na každej poličke aj v kníhkupectve. Názov Utajená možno chápať v prenesenom, ale aj v doslovnom zmysle čím sa jej dostáva viacerých významov.

Čo sa týka príbehu, ten nás len postupne vtiahne do deja. Autorka graduje informácie postupne, aby vybičovala zvedavosť.

Vyobrazenie postáv a ich charakter bol realistický bez prikrášlenia, až uveríte, že je príbeh napísaný podľa reálnych ľudí. Čitateľov, ktorí túto autorku ešte nepoznajú môže prekvapiť, že až do konca sa nedozvedia meno hlavnej hrdinky. No túto drobnosť autorka vynahradila pútavým dejom, takže absencia mena až tak neprekáža.

Príbeh je vyrozprávaný v prvej osobe z pohľadu hlavnej hrdinky, tým pádom máme možnosť nazrieť do jej najhlbšieho vnútra a prežívania. Svoje miesto dostali aj vedľajšie postavy a každá mala svoje miesto. Zvyčajne sa stáva že ak spisovateľ vloží do príbehu viac postáv, tým ťažšie sa s nimi pracuje a obsadzuje do príbehu tak, aby mali svoj význam. Tu je to ale zvládnuté aj keď možno by bola na mieste väčšia interakcia s Nikom a Yjom, vedľajšími postavami a ďalšími členmi kapely.

Prečítate si však, čo všetko im tvrdý šoubiznis vzal a aká je daň za slávu. Keď zhasnú reflektory a padne opona nastáva realita.

Svet je zlý a šoubiznis sa síce tvári priateľsky, ale je to had, ktorého si mediálne známi ľudia chovajú na prsiach

To je jedna z prvotných tém- vplyv bulváru a médií na psychiku, ale hlavne ľudí prahnúcich po senzáci. Tou ďalšou je domáce násilie, stalking, drogy, ale aj hľadanie samého seba a správneho rozhodnutia. Všetky tieto veci zvládla autorka bravúrne, nemala som pocit že by zostalo niečo nevypovedané. Taktiež skvelý výber mien - boli zvučné a ľahko zamapätateľné. V príbehu nájdete aj texty piesní napísané pre daný okamih. Takúto formu si môžete prečítať aj v knihe Daisy Jones and the six, ale aj sem sa to hodilo, priam žiadalo ! Ich kompozíciu autorka zvládla absolútne fantasticky, nadávkovala v správnej chvíli, nechýbala výpovedná hodnota, poetickosť a navodenie nálady, čo len potvrdzuje Luciine skúsenosti a talent. Čitatelia budú mať pocit, a mala som ho aj ja, že ide o reálne piesne a o prerozprávanie príbehu ozajstnej kapely.

Z vedľajších postáv bol Aku najvýraznejším členom kapely. Mal presne tú bláznivú, nespútanú povahu ktorá učaruje, no v napätej situácii sa dokázal zachovať seriózne.

Leo, hlavný hrdina a líder kapely, sa v mnohých prípadoch môže zdať ako perfektný muž, bez chyby. Preto som čakala na niečo, čo by mi potvrdilo, že v pozadí sa skrýva niečo viac a, dočkala som sa! Vykreslenie jeho psychiky očami hlavnej hrdinky autorka zvládla, pretože nám ponúkla pohľad (aj keď subjektívny) na problematiku s ktorou bojujú aj obyčajní ľudia.

Miluje ťa celý svet, ale keď ti je najhoršie, si sám ako prst

Kniha je taktiež obohatená o krásne, reálne myšlienky zo života ktorým čitateľ porozumie len ak sa ocitne v danej situácii. Dlhé opisy išli do úzadia, boli len tam kde to bolo nevyhnutné.

Spomenutý je aj bojový šport - box. Hlavná hrdinka sa mu aktívne venuje. Pasáže tréningu som čítala s akýmsi očakávaním, pretože niektoré autorky, akonáhle sa rozhodnú zakomponovať bojový šport, napíšu nezmysel ktorý kopíruje akčné filmy. Tu sa ale Lucia držala pri zemi a navyše neváhala zakomponovať city a myšlienky, čo bol oveľa lepší ťah. Čo som ale nepochopila bolo, prečo pri fyzickom napadnutí nevyužila hlavná hrdinka svoje zručnosti? Je jasné že strach bol väčší a aj psichyka zohrávala svoje, no zbytočné je učiť sa akúkoľvek sebaobranu, keď sa človek bojí.

Zo skúseností zvyčajne dokážem odhadnúť dej skoro pri každom príbehu. Tu som to ale nedokázala, čo hodnotím ako ďalšie pozitívum. Na koniec ale čitatelia dostanú to, v čo dúfali avšak opäť s istou dávkou reality.

Lucia Sasková ma prekvapila v mnohých ohľadoch, ukázala mi, že písať vie a ja bez problémov už teraz môžem tvrdiť, že jej novinka sa zaradila do koncoročného zoznamu naj kníh za tento rok.

Nechajte sa uniesť hýrivím svetom šoubiznisu, rocku ale aj tvrdej reality. Knihu absolútne odporúčam všetkými desiatimi.