Monika Wurm: „Bola som zohavená"

Dobrý deň, volám sa Erika Telekyová, mám 31 rokov a venujem sa knižným recenziám. Svoju prácu prezentujem na svojom Instagramovom účte pod pseudonymom chichovaerika a na stránke, Erika Chichová - literárna kritička. Rada by som písala aj pre Váš blog. Chcem prezentovať nielen seba, ale aj slovenských autorov a ich knihy , ktoré majú častokrát výpovednú hodnotu a zaoberajú sa spoločenskými témami, o ktorých by sa malo hovoriť. Spolupracovala som s niekoľkými spisovateľmi, ktorým som ako externá čitateľka pomáhala upraviť text a logické chyby v nich, porovnať pôvodné vydanie s re-vydaním, či vyhľadať súvislosti z viacerých kníh. Rada cestujem a spoznávam nové krajiny, z ktorých ma najviac oslovilo Anglicko, kde som žila dva roky. Mojou ďalšou záľubou sú maľovanie, kreslenie a písanie príbehov, ktoré zverejňujem na platforme Wattpad. Budem rada ak mi dáte šancu prispievať recenziami, odporúčaniami a tým viac osloviť publikum, nielen to knižné. Ďakujem, s pozdravom Erika Telekyová Zoznam autorových rubrík: Knižné recenzie a literárna kritika