Old Mc Donald farmu měl, híja, híja, hou

Zvieraciemu ombudsmanovi sa nepáči, že z času načas neskúseným farmárom utečú ovce alebo niečo uhynie. Podľa kompetentných by sa takéto čosi na farme stávať nemalo, takže bude lepšie, ak na FARME žiadne zvery nebudú účinkovať.

Ako uvádzajú odborníci na farmy vo svojom vyhlásení: „Súťažiaci sa môžu sústrediť na rastlinnú výrobu, stolárske a ďalšie manuálne práce, ktoré si vybudovanie farmy vyžaduje. Zvieratá nemôžu byť predsa vystavené riziku nesprávnej manipulácie zo strany nepredvídateľných účastníkov šou, ktorých správanie nemôže vedieť nikto odhadnúť, a ktorí na manipuláciu so zvieratami nemajú žiadnu kvalifikáciu.” Navyše to podľa nich môže mať negatívny vplyv na mládež.

A povedzme si pravdu, majú recht títo skúsení gazdovia.

Je síce fakt, že v bežnom živote možno na farme z času načas niečo zdrhne, prípadne uhynie, no nemalo by sa to ukazovať v televízii. A mladým už vôbec nie. Mladí priaznivci FARMY plní očakávania zapnú televízor, tešia sa na momenty plné intríg, sexuálnych zážitkov a alkoholových excesov účastníkov reality šou a zrazu bác. Celý zážitok im pokazia zdrhnuté ovce. Pre mladého človeka je to rana. Pre niekoho dokonca trauma na celý život.

Tvorcovia tohto projektu by si mali uvedomiť, že duša dnešného mladého človeka je krehká a bolestný záber na hladných farmárov, ktorí si mäso musia zabezpečiť usmrtením kačky alebo sliepky, môže u neho vyvolať šok a množstvo nezodpovedaných otázok. Prečo to robia takýmto spôsobom, keď je jednoduchšie a humánnejšie ísť si kúpiť bravčové do obchodu?

Verím, že sa televízia Markíza umravní , zoberie si usmernenia a návrhy riešení Zvieracieho ombudsmana k srdcu a sústredí pozornosť mladých divákov na pestovanie hrachu, vyrezávanie riadu, prípadne na niečo, v čom majú mladí farmári kvalifikáciu.

Nuž, nie je dnes jednoduché mládeži ukazovať realitu v priamom prenose. Realita je krutá a aby sme mladú generáciu uchránili pred výjavmi, ktoré sa nezhodujú s výchovno-vzdelávacím cieľom, metódami a prostriedkami, musíme z času načas realitu trošku opraviť.

Žiaľ, niekedy i za cenu odstránenia hlavného zmyslu projektu.

Pozn. v závere:

Odpovede autorky na najčastejšie 2 otázky (prípadne obvinení) čitateľov blogu:

1. Nie, nie som priaznivcom tejto reality šou.

2. Áno, mám rada zvieratá, nemám žiadnu kabelku z krokodíla a som za odstránenie klietkového chovu sliepok.

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/100313/2260663/Zvieraci-ombudsman-sa-POSTAVIL-PROTI-MARKIZE--Podali-podnet--Ziadame--aby-na-FARME-neboli-zvierata-