1,23 alebo Z denníka kuchárky Jolany

Pani vedúca prišla ráno do kuchyne v jej parádnej zástere určenej na slávnostné príležitosti a povedala, že sponzor z Bratislavy do školy venoval 5 kilo morčacieho mäsa.Tým starším, ktoré si ešte na morčacie pamätajú, sa zaliali oči slzami. Tým z nás, ktoré sme morčacie mäso ešte nikdy nevideli, nám ho ukázala a mohli sme ho aj ohmatať. Boli sme šťastné. Mäso sme opatrne preniesli na vyumývanú dosku, postavili sme sa okolo a rozmýšľali sme, ako ho rozkrájať na 350 kúskov. Nakoniec sme ho pomleli, zmiešali s múkou, nasypali majoránku, obalili v priezle a urobili sme chutné fašírky. Múky sme tam nasypali dosť a nik sa nemusel báť, že sa mu fašírka neujde. Všetci sme si výborne pochutili a už dnes sa tešíme na ďalší gurmánsky zážitok. Sponzor z Bratislavy nám totiž sľúbil, že o mesiac pošle 5 kilo pravej sviečkovice. Nakrájame a nastrúhame 20-30 kilo zemiakov a môžeme sa tešiť na vynikajúci guláš. Pani vedúca síce hovorila, že nabudúce už musíme viac šetriť i múkou, lebo aj tá zdražela, ale snáď sa to nejako zlepší. Včera som pozerala televízne noviny a ten minister cez medveďov Budaj povedal, že vyzval toho druhého ministra, čo ich prikrmuje, aby ich prestal prikrmovať, lebo vraj sa tak minú až 4 tony kukurice. Toľko jedla medveďom? A nie je to škoda? Dúfam, že pán minister Budaj vyhrá, kukuricu zachráni a pošle ju do školských jedální. Ono totiž nie je také jednoduché variť výživné obedy pre deviatakov, keď sa musíme zmestiť do 1,23 eur.

Nuž, ide ťažká doba.

Chvalabohu, že tu teraz máme prorodinné nastavenie vlády, ktoré sa chce postarať o kvalitu života našich detí. Osobne si myslím, že hneď potom, čo sa vláda dohodne na tom, či, odkedy a dokedy môžu deti chodiť zadarmo na krúžky, sa bude riešiť i to, či môžu kuchárky v školských jedálniach variť aj z iných surovín ako je múka, kukurica, krúpy, lesné plody a voda. A keď nie? Minister Krajniak prispieva zo svojej pozície tiež svojou trochou do mlyna a včera oznámil, že od budúceho roka začnú vznikať po Slovensku Rodinné poradne s odborníkmi na všetko a je predpoklad, že raz budú v každom krajskom meste.

A to je tiež pekný príspevok k podpore rodín.

Tak sa tešme.

Snáď sa rada, ako ďalej, ujde od roku 2023 raz za čas každej rodine.

Mám taký pocit, že ju budú potrebovať.

