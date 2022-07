A my sme si mysleli, že sa naháňajú dve egá...

Tí sa z neznámych dôvodov dohodli, v anketových hárkoch označili ministra financií ako personu non grata a nešťastie bolo na svete.

Povedzme si pravdu, ak by sa rôzne pofidérne agentúry nezaujímali o to, ako sa ľuďom, ktorí tomu vôbec nerozumejú, pozdáva práca a správanie jednotlivých ministrov a členov vlády, nebolo by žiadnych sporov. Je od prieskumných agentúr vrcholne nezodpovedné pýtať sa na názory ľudí 1, 2, 3 až 4 roky po voľbách. Čo si nik neuvedomuje, že ak už raz volič odovzdá svoj hlas do urny, tak už žiadny nemá? Jeho hlas je odovzdaný, zaevidovaný, pridelený niekomu inému a šlus! Volič sa svojho hlasu vzdal a musí počkať, až mu bude zas na chvíľu vrátený. Takto sa to vo vyspelých spoločnostiach robí, v tom spočíva demokracia.

Aspoň takto nejako to vníma náš premiér.

Z jeho slov vyplýva, že ak by si Richard Sulík neprečítal výsledky prieskumu popularity politikov a nezistil by, že prieskumná vzorka respondentov takmer v celom percentuálnom zastúpení nemá rada jeho kamaráta Igora, ani by ho nenapadlo rozpútavať vládnu krízu. Lenže, ľahko ovplyvniteľný Richard si výsledky prečítal, uveril im, pochopil, že kamarátiť sa s Igorom nie je cool a rozhodol sa ísť s davom respondentov.

A to bez zjavne viditeľnej príčiny.

Chudák Igor, ktorý vôbec netušil, že nie je medzi ľudom obľúbený, si spokojne pracoval na svojom ministerstve, nezištne pomáhal najbiednejším a zrazu... bác. Z televíznych novín sa dozvedel, že Richard Sulík žiada jeho odchod.

A takto sa to v podstate začalo.

Takže... kto je spúšťačom krízy a teda aj jej vinníkom?

Podľa nášho najvyššieho vládneho predstaviteľa sme v prvom rade zlyhali my dole. My, ktorí sme na anketovom hárku vyjadrili krížikom svoju nesvojprávnu nespokojnosť s prácou Igora Matoviča, negatívne sme tým ovplyvnili ľahkovážneho Sulíka, ten takýto ovplyvnený ovplyvnil celú SaSku a ovplyvnená SaSka teraz rozbíja vládu

Nuž, milí Slováci, asi takto: nie je krížik ako krížik.

Niektorý je dobrý a niektorý zlý. Záleží na tom, v ktorom čase, v ktorej miestnosti a pod akým dozorom dve čiarky prekrížite.

A ešte malý odkaz pre predsedu vlády:

Spojenie viacerých krížikov, pán premiér, nemusí vždy znamenať podpis analfabeta.

Zdroj:

https://www.webnoviny.sk/spor-sulika-a-matovica-sposobil-prieskum-popularity-tvrdi-heger/