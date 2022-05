A odteraz... už len samé pozitíva a sociálne istoty

Pozrela som si májovú štatistiku a takmer polovica z mojich blogov bola kriticky namierená na správanie a rozhodnutia členov vlády.

Fuj.

Priznám sa, zahanbila som sa.

Čo som to za vlastenku?

Prečo som v mojich príspevkoch kritizovala koalíciu a opozíciu rovnakým dielom? Nezaslúži si hnusná a rozbitá opozícia kritiky viac ako dobrá a súdržná koalícia?

Nuž, hanba-nehanba, vstúpila som si do svedomia a rozhodla som, že to dnes napravím a pokúsim sa na našu koalíciu pozrieť sa z tej lepšej stránky.

A poviem vám pravdu, nerobilo mi to vôbec žiadny problém. Čo článok v novinách, čo diskusný príspevok na obrazovkách, to pozitívny obraz kvality vládnutia. Stačí sa naozaj pozrieť len z iného uhla.

Napr.

Pozitívna správa č. 1.

Parlament schválil protiinflačný balíček a ten bol tak dobrý, že ho podporili i kotlebovci a kufovci. Dezorientovaní Mazurekovci sa vraj pridali k liberálom zo Smeru, čo však vôbec nevadí, lebo nejaká pluralita musí byť, aby to nebolo príliš nápadné. Dôležité je, že dobrá vec sa podarila a ak všetko pôjde tak rýchlo ako doteraz, Slováci sa už o pár mesiacov môžu tešiť z podpory, ktorá ich vytrhne z biedy. Štedrá pomoc štátu pomôže bez rozdielu všetkým, a to napr. i strednej triede, ktorá podľa ministra Sulíka pomoc vôbec nepotrebuje. Ako tento popredný odborník hovorí, 95 % z nás sa tvári ako chudáci, ale vraj klameme samých seba. A počuť od takto renomovaného experta na chudobu, že je nás tu toľko bohatých, len to tajíme, to je ďalšia pozitívna správa. V poradí už č. 2.

Pozitívna správa č. 3

Hlasovanie o dani z ropy sa odložilo, a to je dobre. Na takto závažné rozhodnutie je potrebný čas a je dobré, že si členovia koalície a poslanci uvedomujú, že to treba nechať uležať. Nájdu sa síce jednotlivci, ktorí prezentujú na verejnosti svoju nevôľu (napr. šéf finančného výboru Viskupič, ktorý sa asi už vôbec necíti a hovorí o hanbe), ale na druhej strane sú tu aj iní jednotlivci, ktorí sa situácii prispôsobili a vyvažujú, čo sa dá. Pekným príkladom je šéf poslaneckého klubu Sme rodina Pčolinský, ktorý síce hovorí, že dianie v NR nie je normálne, ale zároveň dodáva, že: „Ja si tiež myslím svoje, ale som radšej ticho, lebo by nebolo dobré prilievať nie olej, ale benzín do ohňa.“ A ja len podotknem: viac takýchto poslancov a život v našej krajine by bol oveľa krajší a zrozumiteľnejší.

Pozn. autorky:

O pár minút idem do roboty. Zvesela, radostne a s piesňou na perách. Touto cestou chcem poďakovať čitateľovi mojich blogov, ktorý ma taktne upozornil na môj neobjektívny, príliš negativistický pohľad na dianie v našej koalícii a parlamente a dal mi príležitosť napraviť to. Fakt je človeku lepšie, keď sa pri sledovaní správ zameriava na pozitíva. Cíti sa akosi voľnejšie a bezstarostnejšie. Hlava voľná, nič ho neťaží, nič ho netrápi. Veď, čo by aj? Patrí medzi 95% bohatých v tomto štáte a o jeho blaho sa starajú experti, ktorí spojili svoje sily v prospech a budúcnosť národa.

