A teraz, babo raď...

Otázkou je len to, ako si užije ten čas, kým k tomu dôjde.

Ak pôjde do koalície s PS, SaS a KDH, môže si klásť podmienky a partneri k nemu budú pristupovať ako k seberovnému, a vzhľadom na jeho pozíciu, možno i s rešpektom. Z pohľadu temperamentu by v tejto koalícii okrem výkonového Sulíka boli všetci vzťahoví, väčšími osobnými konfliktami nezaťažení, čo ponúka vidinu celkom slušnej spolupráce.

Ak pôjde do koalície so Smerom a SNS, môže si klásť podmienky, a možno aj privilégia získa, no zaplatí vysokú cenu.

Vráti sa v čase a dostane sa tam, kde bol pred pár rokmi: do svorky vlkov, v ktorej bude len malým bastardom, ktorého je treba v záujme veci udržať pri živote.

Typovo je Peter Pellegrini rovnakým človekom ako pani prezidentka: pre väčšinu ľudí príjemný, nekonfliktný diplomat.

A pre pána Fica?

Sústo. Zákusok po obede. Také malé linecké, ktorým si ani nezašpiní prsty.

Nuž, Peter má pred sebou veľmi ťažké a zodpovedné rozhodnutie.

Voči sebe i Slovensku.

A záleží len na ňom, či si ho dejiny budú pamätať ako spolutvorcu, alebo ako drobky na stole.