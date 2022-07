Pôvodne sa zdalo, že bývalý generálny prokurátor spáchal ťažký zločin, lebo ukrýval významný corpus delicti. Neskôr sa ukázalo, že to nemôže byť žiadny corpus, lebo corpus môže byť corpusom len vtedy, keď vzniká s vedomým a pravdepodobne i s písomným súhlasom všetkých zúčastnených osôb, a to trebárs aj zločincov. Potom sa začalo ukazovať, že by to snáď aj corpus mohol byť, ale... hahaha, neskoro. Okresnému sudcovi Filovi sa to dnes na pojednávaní po dobrom obede celé rozležalo v hlave a keď mu sviečková dobre uľahla a knedľa urobila to, čo mala, uvedomil si, že obžaloba sa musela pomýliť a pôvodný zlo-čin prekvalifikoval (aj k údivu a k radosti samotného Dobroslava) na pre-čin. No a ten, ako je všetkým právne zdatným osobám známe, má trošičku kratšiu premlčaciu dobu, čo znamená, že pán Trnka môže ísť domov. Už totiž nie je prefíkaný zločinec na najvyššej úrovni, ale len taký malý bezvýznamný prečinec, ktorý si kedysi veľmi dávno a pravdepodobne omylom čosi celkom zbytočné odložil do trezoru, lebo tam mal kúsok voľného miesta.

A my buďme radi, že na okresných súdoch takíto Filovia z času načas pobehujú. Predstavte si, že by o chudákovi Dobroslavovi rozhodoval nejaký nepríčetný sudca, ktorý by sa nechal učičíkať výmyslami obžaloby či rozhodnutiami iných sudcov a milého Trnku by aj s hrnkom poslal sedieť za takú sprostosť, ako je neoverená kópia nahrávky Gorily, navyše s hlasmi, ktoré sa len podobajú, s menami, ktoré sa ani nepodobajú a bez jediného podpisu na ochranu osobných údajov. A s takýmto corpusom prišla obžaloba až na okresný súd. Neuveriteľné...

Pozn. autorky:

A ja sa len tak pre poriadok spýtam: Naozaj pojednával sudca Filo?

Aha mhm, čo mi dáš? Aha mhm, Trnku.

Aha mhm, figu máš? Mal sedieť, je vonku...

