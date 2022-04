Ako Klapzubova jedenástka

Aspoň tak prítomných novinárov oslovil a privítal Robert Fico.

Čím si novinári zaslúžili takéto familiárne privítanie?

Bol príčinou expremiérových slov začínajúci Tourettov syndróm s potrebou používať oplzlé slová na verejnosti? Vyprovokovali ho k tomu kruté spomienky a nespracované trauma z prežitých intímností s pochybným novinárom? Možno to bola len malá úľava pred tlačovkou...

Až neskôr som zistila, že korene tohto správania budú pravdepodobne oveľa hlbšie. Zo slov predsedu totiž vyplynulo, že sa neho dohodlo nielen "60 nadržaných novinárov", ale na prokuratúre na neho už čaká "8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa (podľa jeho slov)budú chcieť na ňom ukájať".

A to už je silná káva.

Ak má predseda takéto indície, niet sa čo čudovať, že ho jeho najvernejší sprevádzajú na každom kroku. Mne robí problém predstaviť si čo i len jedného prokurátora, ktorí sedí (?) vzrušený v pojednávacej miestnosti v rozhalenom taláre a pri pohľade na najsilnejšieho predstaviteľa opozície si robí dobre. Čo potom chudák Robert, keď si ich predstaví 8 naraz.

Nuž, ak sú Robertove indície správne, čakajú ho naozaj krušné chvíle.

Pokiaľ je ešte na slobode a ak si jeho chlapci rozdelia služby a budú sa pri ňom striedať, bude ako tak chránený, ak by však náhodou došlo k tomu, že by bol tento príťažlivý junák, po ktorom túži 8 nadržaných prokurátorov, odsúdený a musel by ísť za mreže... radšej ani nedomyslieť.

Zdroj:

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/obvineny-fico-rozzuril-je-tam-osem-nadrzanych-prokuratorov-chcu-mne-vyonanovat?itm_modul=plus1_topbox&itm_brand=plus1&itm_template=hp&itm_position=5