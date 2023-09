Aktuálna zmena postoja alebo Keď neprší, nech aspoň kvapká

Veľkorysosť Igora minulý týždeň nepoznala hraníc.

Či to bolo v dôsledku otrasov hlavy, či chlapského: to nič nie je, vôbec to nebolí, nevieme. Isté je, že po potýčke s Kaliňákom a Glückom v kabíne auta, ktorým provokoval na tlačovke Smeru, bol rozhodnutý celú situáciu zahodiť za hlavu a už sa k nej nevracať.

Lenže, po týždni sa mu to rozležalo.

So závisťou kukol na ťažko zraneného kolegu Pročka, ktorý sa už 3 dni pýši molitanovým golierom a výpočtom zdravotných komplikácií, ktoré sa mu postupne objavujú po útoku vajcom do hlavy, a zistil, že aj on by takéto chcel. Škoda, že nešiel ihneď k lekárovi, dali by sa robiť divy. Ale... neskoro.

Aj keď by sa ešte dalo nejaké to vnútorné krvácanie z ťažko dostupnej tepny na pohotovosti uhrať, vedel, že obaliť sa po týždni molitanom, by už bolo podozrivé, a tak sa rozhodol inak. Podal na Smerákov trestné oznámenie, aby Kaliňáka potrestal aspoň niečím, keď už zbabelcovi, ktorý všetky svoje trestné činy nahádzal na bielych koňov, nemôže dokázať nič iné.

Či bude mať spokojný výraz tváre pána Matoviča dlhé trvanie, budeme sledovať v priamom prenose.

Ale povedzme si pravdu.

Ak právne podkutému Kaliňákovi nezlomil väzy ani Vietnamec, ťažko môžeme očakávať, že ho pochová strčená ruka do Matovičovho transportéra.

A navyše...

Ak sa po týždni omotá molitanom Kaliňák, môže dať trestné oznámenie na Matoviča, lebo...

... nemohla byť Matovičova presne mierená kopačka na oblasť Kaliňákovej oslabenej pravej srdcovej komory neprimeranou obranou?