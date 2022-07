Akty XY: Zrazu zmizol dom a aj všetko v ňom

Tak, ako sa dvojpodlažná moderná hacienda bez stavebného povolenia sama na brehu jazera postavila, tak bez búracieho povolenia aj sama spadla.

Navyše, nevedno kam.

Nezostala po nej ani len tehla.

Každému bežnému občanovi by to pripadalo aspoň trochu zvláštne, no majiteľovi Harabinovi sa to javí celkom pochopiteľné. Prosto, niekde spadla. Ako hovorí: "Na tejto stavbe v projekte bola tehla. A tehla tam nebola, keď nám stavba padla. My dávame veci do súladu s projektom." I keď sa tento jeho popis situácie javí trochu nezrozumiteľne, nám, ktorí sme zvyklí, na nevšedné vysvetlenia pôvodu a zániku majetku našich popredných celebrít, je to absolútne jasné. V projekte tehla bola a keď stavba spadla, tehla tam nebola.

Jednoduché a jasné ako facka.

Ja neviem, prečo v tom médiá hľadajú nejakú senzáciu a niektorí štandardizovaní Slováci podnet ku konšpiračným myšlienkam o tom, že Harabinovci plánovali chatu zbúrať. No, neplánovali. Ako hovorí pán Harabin: „Plánovať búranie môžete vtedy, keď chcete búrať, ale keď niečo spadne, tak vy to neviete naplánovať, kedy to spadne."

Tak. A my buďme radi, že sa tento nadprirodzený jav udial v čase, keď sa Harabinovci v spomínanom priestore nerekreovali. Predstavte si, že by boli v chate... Veď chudákom zmizlo absolútne všetko: príbytok, dobytok i nábytok. Ak by zmizol aj ten zbytok... radšej ani nedomyslieť.

