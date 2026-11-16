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16. nov 2026 o 13:25
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Babiš, Babiš, chybu robíš

Česi nie sú Slováci - politickí diváci. Majú hrdosť, odhodlanie a ak dôjde na lámanie (chleba), môžeš istý byť, ratovať si budeš riť.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Ak je plná v Prahe pláň, je to ako ťažká zbraň.

Nezľakne sa Slováka. Ty dostaneš padáka.

____

Má za sebou Husa Jana, Masarika, Cimrmana.

Vieš, čo je to Čechom byť? Nedá sa on zastaviť.

____

Kde sa Slovák pána zľakne, Čech tak ľahko nepokľakne,

tam, kde Slovák skloní hlavu, Moravák/Čech chytá šťavu.

____

Babiš, Babiš, chybu robíš, český národ nepokoríš.

na múr hlavou narazíš, veľkú cenu zaplatíš.

____

Keď sa ozve z Letnej hlas, najvyšší máš veru čas,

buď sa trochu prikrčiť, lebo k Blave otočiť.

____

Ak spievajú účastníci Ktož jsú boží bojovníci,

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zober trenky, zober pas, a zdúchni sa, radím, včas.

____

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
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  • Počet článkov:  1 275
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  • Páči sa:  50 101x

V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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