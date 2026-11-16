Ak je plná v Prahe pláň, je to ako ťažká zbraň.
Nezľakne sa Slováka. Ty dostaneš padáka.
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Má za sebou Husa Jana, Masarika, Cimrmana.
Vieš, čo je to Čechom byť? Nedá sa on zastaviť.
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Kde sa Slovák pána zľakne, Čech tak ľahko nepokľakne,
tam, kde Slovák skloní hlavu, Moravák/Čech chytá šťavu.
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Babiš, Babiš, chybu robíš, český národ nepokoríš.
na múr hlavou narazíš, veľkú cenu zaplatíš.
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Keď sa ozve z Letnej hlas, najvyšší máš veru čas,
buď sa trochu prikrčiť, lebo k Blave otočiť.
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Ak spievajú účastníci Ktož jsú boží bojovníci,
zober trenky, zober pas, a zdúchni sa, radím, včas.
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