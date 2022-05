Branislav Grőhling Puškin a Igor Matovič Dantes - v súboji muž proti mužovi

Obidvaja ministri si učiteľov vážia, obidvaja im chcú zvýšiť platy a obidvaja sú zároveň proti.

Je to čudné, ale tak to vyplýva z tlačových konferencií oboch znepriatelených táborov.

Neriešiteľná situácia vyústila do jasnej výzvy ministra školstva Grőhlinga, ktorí odkázal ministrovi financií, že ak pôjdu učitelia do štrajku, pôjde štrajkovať s nimi. Nebojácny minister financií Matovič sa rozhodných slov kolegu nezľakol, výzvu prijal a povedal, že on pôjde tiež. A tu nastáva problém.

Ministri sa nevedia dohodnúť, odkiaľ kde sa pôjde. Rovnako, ako v 19. storočí, kedy boli súboje opradené rúškom tajomstva a do poslednej chvíle sa nevedelo, kde sa súboj uskutoční, lebo ruské úrady trestali organizátorov trestom smrti, ani dnes nie je jasné presné miesto duelu. Puškin a Dantes vedeli iba to, že to bude niekde v blízkosti Petrohradu, súboj Grőhlinga a Matoviča sa má uskutočniť niekde v Bratislave. Branislav Grőhling chce ísť v čele učiteľov odkiaľsi smerom k ministerstvu financií a Igor Matovič trvá na tom, že sa pôjde odkiaľsi k ministerstvu školstva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Či sa spýtali školských odborárov, ako si to predstavujú oni, nie je známe, no oni dvaja v tom majú jasno.

Spravodlivé by potom ale bolo, keby sa učitelia rozdelili a jedna časť by išla s ministrom školstva k ministerstvu financií a druhá časť s ministrom financií k ministerstvu školstva.

Nuž, je v tom trochu chaos, ale to sa ešte nejako utrasie.

A ono je v podstate jedno, pred akou budovou sa ministri pobijú. A pravdepodobne aj to, kto vyhrá. Veď obidva sa idú biť za zvýšenie platov učiteľov.

Tak im držme palce.

Snáď vyhrajú obidvaja.