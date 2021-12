Čaba, neblázni!

Neoficiálne a bez konfliktu.

Nie je to moderné, ale vraj to funguje.

Každý z niečoho musí žiť.

A profit pre vás?

Za 2 éčka do vrecka napr. esbéeskárovi nakúpite aj tam, kde ste ešte včera nemohli. Vraj.

Aj bez O, aj bez T, aj bez P.

Funguje to ako automat s pridanou hodnotou. Vhodíte mincu otvorom na ňu určeným a dostanete kávu. Ak by ste chceli i cukor a šľahačku, museli by ste vhodiť mince dve, rovnako veľké. Ak však vhodíte mincu do automatu otvorom na ňu určeným a ešte jednu, oveľa menšiu, otvorom bočným, dostanete kávu s cukrom i so šľahačkou za cenu, ktorá je výhodná pre obidve strany. Vlk sa nažerie a koza ostane celá.Vraj.

A človek žasne.

Veď to sú praktiky z čias totality.

Kde sa to tu berie?

30 rokov po revolúcii, vláda protikorupčne nastavená od rána do večera a ešte tak aj spí, polícia s rozviazanými rukami, všetko, čo kradlo a korumpovalo, už sedí alebo je na čakačke a teraz toto...

Kde sa to tí ľudia učia, že za peniaze sa dá aj nemožné?

A kde sú tie peniaze, na ktorých by sa to dalo učiť?

Veď jediný študijný materiál a jediné väčšie peniaze, ktoré by stáli za hriech, má dnes pod palcom minister financií a ten na nich doslova sedí. Nedá nikomu nič. Pustí len tam, kde to má potenciál určitej investície (očkovacia lotéria, 300 eurový bonus 60+,...) a to len ľuďom, ktorí fakt nemajú a ktorých je treba k niečomu pozitívne motivovať. A to je všetko oficiálne, žiadna čiernota.

Nuž, toto je fakt záhada...

Pozn. autorky:

Na jednej strane je to hrozné zistenie a na strane druhej úľava. Štát by asi mal mať na ľudí určitú páku, ktorú použije pri svojich zámeroch, keď už nezaberá nič iné. A my Slováci máme veľké šťastie, že tou pákou na nás sú práve (a len) peniaze.

Pred polnočným barom máme všetci nárok,

Čaba vyhadzovač, pustí už i Slovač.

Záleží len na ňom, koho ešte vpustí...

... len aby sa to nenaučili aj tí zdravotníci...