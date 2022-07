Čenkovej deti majú tvrdú konkurenciu

Toto v relácii V politike prezradil predseda Hlasu Pellegrini a vyzval nás, ktorí máme navyše tisícku (alebo možno aj päťstovku), aby sme im prispeli na chod strany.

No jasné, že máme a radi dáme.

Tisícka sa v rodinnom rozpočte slovenskej rodiny určite nejako stratí a keď to pomôže, tak radi prispejeme. Oželieme nejaký ten chlieb, nezaplatíme 2 - 3 nájmy či plyn a za dva, tri mesiace sa to nejako bude dať. S príspevkom budú asi trochu meškať aj seniori, lebo tí si musia kupovať aj lieky. Ale keď odskúšajú, že sa niektoré dajú rozhrýzť na polovicu (a možno aj na tretiny, kto má lepšie zuby), tak to pôjde tiež. A možno... keď sa zadarí a na jeseň príde Covid i nejaké 2 - 3 stovky za 4 a 5 vakcínu dostanú, takže... nebojte sa, dobre bude. Škoda len, že je tak sucho a nič poriadne nerastie. Ak by bol normálny rok, môžeme vyjsť do záhrad, lúk a lesov, natrhať si, pozbierať si nejaké tie dary prírody, upiť vodičky z potoka, ale takto... potoky vyschnuté (zostali len tie otrávené), tráva suchá, uhorky už plesnivé, skoré jablka padajú a navyše... medvede sa nám v tomto roku zopsuli, stali sa z nich vegetariáni a kradnú nám aj zvyšky zeleného, čo ešte zostalo. Možno by stálo za úvahu, že by sme strane neprispeli finančne, ale v naturáliách: nejaké tie vajíčka, buchty a šporovlivý (no šikovný) vodič by isto dokázal vycucnúť zvyšky benzínu zo škodovečky či fiata. Výhodu budú mať učitelia, ktorí vraj dostanú v septembri päťstovku. Tým bude stačiť už len zrušiť poistku, prípadne, kto má, niečo doložiť z celoživotných úspor a dobrý skutok sa stane skutočnosťou možno ešte do Vianoc.

Nuž, majú to v Hlase ťažké. Prenájom ich kancelárií, sekretariátu, tlačového oddelenia a garáží na lukratívnom bratislavskom čísle už v r. 2020 stál niečo vyše 12 tisíc eur/mesiac, takže po náraste cien, ojojoooj, to je určite riadna pálka. Je síce fakt, že auto majú požičané od Petrovej sestry, ale aj tak, benzín treba. A do takého Volva s vyše 8 litrovou spotrebou sa vlezieeee...

V Hlase majú prázdno v kase. A to aj keď sa všetci členovia skladajú a odvádzajú zo svojich mizerných poslaneckých výplat.

A potom je to na nich vidieť. Už od začiatku relácie mi Peter pripadal taký bledý, riedky, podvyživený, dolíčky v tvári ploché, ba až prepadnuté... až po jeho prosbe o malú almužnu sa mi to spojilo.

Bol hladný, chudák.

A to sme na televíznych obrazovkách už dlhšie nevideli pána Tomáša či pani Sakovú. Ak ich chudoba zasiahla rovnako ako ich predsedu, pripravme sa na žalostný pohľad.

Zdroj:

https://www.ta3.com/relacia/25086/premier-pripusta-mensinovu-vladu