Chopte se mě, pochopové...

Teda, aspoň sa to tak tvárilo.

Vyšetrovateľ Vereščák, ktorý na neho čakal, bol vraj celkom mimo, čušal a kukal. Podľa expremiéra - celkom ako výr. Predseda Smeru nechápal, chcel mu dať priestor a šancu vyniknúť a aspoň sa s ním porozprávať po anglicky, rozobrať s neborákom komplikované anglické právnické názvy na strane 103 v uznesení, no vyšetrovateľ opäť len čušal a kukal. Zasa ako výr. Šťastie, že Robert Fico je ostrieľaný harcovník, stretáva sa aj s takýmto materiálom, a preto to ani s výrom nevzdal. Aby vyšetrovateľa Vereščáka povzbudil, obetoval sa a zahral sa on sám na dementa. Požiadal ho, aby mu skutok, z ktorého je obvinený, vysvetlil, že mu nerozumie.

A ako reagoval vyšetrovateľ?

Nepochopil. Zasa vraj len kukal ako výr.

Skúsený expremiér okamžite poznal a pochopil, že tento pochybný človek nemohol toto uznesenie napísať. Bolo tak odborne napísané, že tento chudák nevzdelaný bez elementárnej znalosti komplikovaných anglických názvov by takéto čosi nesplodil. Jemu to len už hotové podstrčili a on, prostoduchý, to podpísal.

A takto by to mohlo aj skončiť a my by sme po vysvetľovacej tlačovke prezreli. Dozvedeli by sme sa, že je to všetko nahraté a doktor Fico dedukciou odhalil ďalšie primitívne spiknutie všetkých proti Smeru, lenže...

Doktor Fico z tvorby tohto dlhého a na pochopenie náročného diela plného komplikovaných anglických názvov na strane 103 obvinil Matoviča a jeho psa, ktorý pracuje na špeciálnej prokuratúre, čo v zápätí potvrdil i jeho odborný asistent pre veci nadprirodzené Blaha. Ten má dokonca podozrenie, že vzhľadom na úroveň diela môže byť autorom i Pročko.

A teraz si vyberte.

Sú Pročko s Matovičom skryté talenty na angličtinu a trestné právo (čo by bola na jednej strane veľká šťastná udalosť a radosť pre celú našu odbornú právnickú obec, no na strane druhej, priznajme si, tak trochu zázrak) a dokážu vytvoriť tak zložitý právny elaborát a komplot, že mu nerozumie ani doktor práv s jeho právnikmi?

Alebo stačí ako dôkaz svojej neviny zahrať sa na sprostého, vulgárne a beztrestne pourážať predstaviteľov štátu a justície a pochopové utřou nos?

Toť otázka...

