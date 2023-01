Chvalabohu, vinník sa našiel

Po odchode pôvodcu všetkého zla z vlády - Sulíka - sa už dlhší čas tápalo v temnotách, lebo nebolo jasné, kto za súčasnú finančnú situáciu a krízu v jednom môže. Celý národ bol nešťastný a dňom i nocou volal po mene a po spravodlivom odsúdení a ukameňovaní, no vinníka nebolo. Aj keď takmer všetky strany a vyše 90% obyvateľstva SR obviňovali z problémov exministra financií Matoviča, ten sa s obvineniami nestotožnil (lebo má dôkazy a stopercentne vie, že on to byť nemôže), a hľadal po vlastnej ose vinníka pravého, naozajstného.

A našiel ho.

Je to Karel Hirman, minister hospodárstva SR.

Pod maskou milosti a odbornosti sa tento vyvrheľ votrel do intímnej blízkosti predsedu OĽaNO a Igor Matovič, netušiac o pravých úmysloch tohto indivídua, mu podal najskôr prst, potom celú ruku, potom ho prichýlil a nakoniec si ho ako hada hrial na vlastných, neduživých prsiach.

Vďaky sa však nedočkal.

Práve naopak.

Nevďačník Hirman urobil čosi, čo sa neodpúšťa. Po vzore svojho predchodcu Sulíka odcestoval cez sviatky na exotickú dovolenku a nechal nás tu všetkých napospas osudu a nepriaznivým energetickým turbulenciám, ktoré mohol ľavou zadnou zvrátiť, keby sedel doma a nelabzoval po svete.

Exminister Matovič by na túto zradu upozornil už skôr, no sám bol na lyžovačke, takže nemal čas sa cez sviatky zaoberať Hirmanom, no dnes už je v plnej zbroji a v plnom nasadení a z pozície exministra môže opäť brániť peňaženky Slovákov.

Nuž, ťažko povedať, kde by naša krajina dnes bola, ak by nebolo Igora Matoviča a jeho odborných zásahov do kompetencií už dvoch ministrov hospodárstva, lenivých diletantov, ktorí ani len netušia, ako sa má taká krajina riadiť.

Pozn. autorky:

Možno by bolo dobré, požiadať pána Matoviča, či by neprejavil záujem obsadiť v novej vláde kreslo ministra hospodárstva. Už si vyskúšal post premiéra, keď to tam dal trochu do poriadku, skúsil post ministra financií, a teraz, keď už aj tam je to v poriadku, by bolo možno dobré ešte trochu vylepšiť naše hospodárstvo.

