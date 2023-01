Čo hovorí moja veštecká guľa? Ak pôjde všetko podľa plánu, na rade je Heger

Z prezentácie médií a zo slov samotného premiéra to vyzerá tak, že sa čoskoro odpúta od svojho alma fater a skúsi šťastie odpútaný.

Čo to pre neho znamená?

Nuž, tajuplný, takmer prirodzený úsmev predsedu Matoviča a jeho slová o podpore a pomoci kamarátovi Hegerovi na jeho ďalšej ceste životom neveštia nič dobré.

Jeho odchod zo strany bude objektom záujmu zvedavých novinárov a inej nepríjemnej hávede (napr. opozície), ktorých bude zaujímať najmä odpoveď na PREČO. No a pretože jednoduchá a vopred dohodnutá odpoveď, že sa ich názorové cesty začali rozchádzať, nie je pre predsedu Matoviča dlhodobo udržateľná v rovnakom znení, začne ju postupne obaľovať jedným, dvomi, tromi slovami navyše a okrem rozídených názorových ciest sa budeme postupne dozvedať veci nevídané. Osobne si myslím, že predseda Matovič bude najskôr mapovať terén, rozsah škôd a hranice a začne najskôr s postupnými jemnými narážkami na tých, ktorí odídu s Hegerom.

A čo Heger?

Pokiaľ nebude chcieť po Matovičových nájazdoch skončiť na smetisku politických dejín ako absolútny slaboch, bude sa musieť nielen brániť a hľadať odpovede na Matovičove nepredvídateľné otázky, ale otázky bude musieť klásť i sám.

Dalo by sa povedať, že by mohlo ísť o rovnaký postup, ako to bolo v Smero-Hlase, no nebude.

Aj keď sme v prípade štiepenia Smeru tiež boli svedkami rôznych útokov, obidvaja kohúti to robili s plným vedomím a po zrelých úvahách. Jeden o druhom vedia dosť na to, aby si pustili hubu na špacír len tak, bez rozmyslu a štúdií dopadu. Ich súboj bol skôr poskakovaním okolo seba, ukazovaním nabrúsených ostroh a občasným citlivým zazobnutím do našuchoreného peria druhého.

Igor Matovič však stavia svoje úspechy a popularitu na splodení nepriateľa a vyvolávaní konfliktov za výdatnej podpory svojho nevedomia, čo predpovedá celkom iný vývoj udalostí. Navyše, tí, čo ho aspoň trochu krotili, odchádzajú a v hnutí zostanú už len tí, ktorí sú s nevedomím svojho predsedu stotožnení a fandia mu, takže sa môžeme tešiť na veselú predvolebnú jar, leto a kúsok jesene.

Jedineee....

Jedine, že by sa z OĽaNO do nového projektu rozhodol odísť Igor spolu s Edom a cieľom jeho útokov by boli tí, čo v OĽaNO zostanú.

Pozn. autorky:

Ak sa moja veštecká guľa pomýlila - zmena programu vyhradená.