Čo nás čaká a ne/minie

Vo svojej predpovedi na rok 2022 vychádzam z už prežitých skúseností a z myšlienky politológa Baránka, ktorý tvrdí, že čo sa môže stať, sa stane. Moja predpoveď teda odráža horšie varianty horších variant a je len pre silné povahy a pre prípad.

Rok 2022 sa ponesie v znamení chaosu.

Nie, že by ho vyvolali ťažké politické zvraty alebo klimatické apokalypsy vo svete, ale naše politické špičky sa tak vžijú do role organizátora života na zemi, že sa budú chcieť realizovať každý osobitne, čo prinesie medzi obyvateľstvo stavy zmätenosti a neprehľadnosti.

Najviac bude miešať karty minister financií, ktorý má z našich predstaviteľov najviac vyvinutú fantáziu. Jeho nápady budú tak unikátne, že sa zapíšu do dejín nielen našich, ale i dejín iných krajín. I napriek tomu, že sa svetové vedecké špičky zhodnú, že ďalšie varianty koronavírusu (fluróna, citrolín, chrumkus a brmbolénum) už nebudú pre život človeka nebezpečné a svet sa vráti po lete do bežných koľají, u nás pandémia pre úspech pretrvá a bude sa treba očkovať 4. a 5., a v roku 2023 i 6. a 7. vakcínou. Minister financií navrhne a zároveň schváli, že z dôvodu úspor sa môžu staršie vakcíny od rôznych výrobcov zliať do jednej kade, prevariť a znovu nafľaškovať a zamraziť tak, aby mohli byť používané až do decembra 2024, pričom sa zistí a zároveň potvrdí, že nová receptúra má 120% účinnosť. Pre veľký úspech tohto počinu navrhne poslanec Pročko, aby bol posledný variant vírusu pomenovaný podľa ministra (IgorMa alebo Tovičigor alebo Ma-gorium?). Igor Matovič bude za zásluhy poverený zastupovaním ministra zdravotníctva po Lengvarskom, ktorý bude musieť pre neschopnosť z postu ministra odstúpiť. Nezachráni ho ani unikátny návrh protipandemického opatrenia, ktorý navrhne telefonicky ešte z dovolenky v Ománe, aby sa počas Troch kráľov označovali byty a domy nie písmenkami G+M+B, ale O+T+P (prípadne iná kombinácia písmen podľa toho, či sú rodinní príslušníci očkovaní, testovaní alebo prekonaní, a v prípade, že sú očkovaní, mohla ba sa za písmenkom O udávať i číslica, koľkýkrát sa očkovanie uskutočnilo).

Ministerka Remišová pri hľadaní najrýchlejšej cesty k eurofondom objaví na svojich potulkách v pivnici ministerstva vnútra tajnú mobilnú krátkovlnnú rádiovú stanicu z čias predchádzajúcej vlády a obviní opozíciu zo spojenia s temnými silami. Opozíciu toto obvinenie spojí, na pytliackej stezke pri Žiari nad Hronom podpíšu superkoaličnú predvolebnú zmluvu a pod názvom Za Hlasom Smeru a v Smere Hlasu vytvoria spoločný parlamentný výbor a navrhnú vytvoriť ešte jeden vlastný - opozičný parlament.

Medzi ministrami Matovičom a Sulíkom (po prezentácii 3. a 4. kilečka s 506 novými opatreniami pre podnikateľov z Richardovej dielne) dôjde ku krátkodobému zmieru. Richard stihne za ten týždeň požičať pec a upiecť Igorovi chlieb ako symbol zmierenia, no ešte kým chlieb i pec vychladnú, sa ukáže, že nápady v kilečku sú vlastne nápady Igorove, čo bude Igor považovať za zradu a podraz a vyhlási SaSke ďalšiu etapu hviezdnej vojny, ministrovi hospodárstva zoberie časť z rozpočtu a prídavky na deti všetkým jeho stúpencom. Navrhne premiérovi, aby zrušil ministerstvo hospodárstva a jeho agendu zlúčil s agendou ministerstva poľnohospodárstva, čo je v podstate prašť ako uhoď, len polia sú navyše.

Predseda Sme rodina Kollár sa stane po 12., 13. a 14. raz otcom. Do nájomných bytov, do ktorých odmietne investovať rakúska firma, bude investovať sám, no v r. 2022 ich stihne stavať len pre vlastnú rodinu.

Premiér Heger po novoročnom príhovore a priznaní, že nevedie ideálnu vládu, sa zmieri so všetkým, čo príde, založí koaličnú stráž a bude sa starať len o to, aby sa ministri a predsedovia strán na stretnutiach nepozabíjali. Pozastavenú činnosť skupiny na obnovu dôvery v právny štát nechá pozastavenú počas celého r. 2022, lebo koaličná rada sa na návrh ministra financií zhodne, že právny štát už tu je a skupina je bezpredmetná.

Prokurátor Žilinka si po prepustení posledného väzobne stíhaného "politického väzňa" založí vlastnú talkshow.

A čo obyčajní Slováci?

Tomuto všetkému sa prispôsobia. Nakúpia hrubšie kabáty a lacnejšie autá a s vďakou a pokorou príjmu všetko, čo im rok 2022 prinesie.

Za císařpána a jeho rodinu...