Čo sa stane, keď sa vlažná voda voda skamaráti s horúcou?

Igor Matovič nazval svojho straníckeho kolegu Hegera vlažnou vodou. Na toto označenie prišiel pravdepodobne celkom sám pri očistnej sebareflexii, pri porovnávaní so sebou samým. On - žriedlo kvalitného a blahodarného termálu vysoko v horách, Heger - vlažná voda hocikde v údolí. Obidvaja osve... no, dobre, ich zmiešaním však tok stráca na kvalite. Nie je to ani ani.

A ľudia by si mali môcť vybrať.

Kvalitný čistý termál, alebo obyčajná žbrnda, ktorej je v podstate jedno, koľko má stupňov a či k nej z času načas pritečie ešte nejaká o trochu chladnejšia alebo o trochu teplejšia?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spočiatku sa zdalo byť oddelenie Eda od Igora nemysliteľné, dnes sa na rozdelenie v hnutí pripravujú a tešia sa naň.

Prečo?

Lebo majú poslanie.

Lebo nie sú sebci, myslia aj na iné strany a podporujú spájanie.

Ako dnes v diskusnej relácii na TA3 na otázku moderátora, či štiepenie OĽaNO nie je v podstate to isté, ako to bolo v prípade Smeru a Hlasu, ktoré OĽaNO tak kritizuje, povedal poslanec Šípoš celkom jasne, že v žiadnom prípade.

"My vnímame, že Eduard Heger je medzi stranami KDH, Za ľudí a maďarskými stranami, ktoré sú spolu v jednej aliancii, vnímaný ako človek, ktorý spája. Respektíve, ak by dokázal tieto strany spojiť, myslím si, že by to bolo na prospech veci."

Takže, vážení...

Vlažná voda nevybehla z hrnca pred tou horúcou zo strachu či znechutenia. Vybehla preto, aby otvorila svoju náruč a utvorila koridor pre vody, ktoré sa motajú bezprizorne okolo hrnca.

Teda, aby nám to všetkým bolo jasné...

Najskôr vzniknú pod vedením nejakých lídrov strany a hnutia, ktoré sa túžia dostať k moci, ale pretože sa nevedia pre svoje egoistické zmýšľanie spojiť a uspieť, rozpadne sa aj tá, ktorá mala po voľbách najviac preferencií, aby tým, ktorí sa nechcú s nikým spájať, ukázala, ako sa spojiť.

Nuž, politika je niekedy naozaj veľmi ťažká na pochopenie...