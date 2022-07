Cudnosť nado všetko alebo O tom, ako sa Sv. Alfonz a poslanec Kuriak zhodli

Kade chodil a kde všade nazeral, vo svojom statuse neuviedol, no čo oči jeho videli, ním pravdepodobne otriaslo a kruto sa podpísalo na jeho zdravom úsudku o cudnosti súčasných starších žien. Ako na rovinu píše: "U mnohých dnešných žien je cudnosť neznámy pojem... o to zarážajúce je odhaľovanie sa vydatých žien v rokoch a ich módne doplnky od hlavy po členky nôh sú tiež zarážajúce a na zamyslenie."

Že Kuriakov prieskum môže dopadnúť všelijako, sa očakávalo, ale až takáto rana pre zdravé jadro OĽaNO...?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A čo je horšie, ja musím výsledky jeho náročného prieskumu, žiaľ, len potvrdiť.

I ja, patrím k tým, ktoré bez štipky zdržanlivosti pobehujú vo svojom pokročilom veku bez rukávov a zahalených členkov po uliciach a vystavujú svoje starnúce paže a niekedy aj obidve lýtka bez hanby a studu na obdiv všetkým, ktorí idú okolo. Muži, deti, starci - všetko jedno. Vo svojej zaslepenosti a zvrhlosti nevidím, že môže okolo mňa prejsť i tak citlivý a jemný poslanec typu Kuriak, ktorý už zdiaľky vidí, že sa k nemu blíži žena, do poslednej chvíle stretu verí, že aspoň to koleno bude zahalené a ... prd. Všetko mu to natrčím bez obalu, ako to Pánboh stvoril. Členok, lakeť a niekedy, najmä pri vyšších teplotách, žiaľ, sa opustím celkom, a odhalím i... dekolt. Nuž, otrlému zraku zvrhlíkov typu môj manžel to nič nerobí, ten dokonca svoj pohľad na niektorej odhalenej časti i nehanebne sekundu, dve pozdrží, no verím, že oku necvičenému, nezvyklému na podobné výjavy, môže byť tento pohľad nepríjemný a dovolím si povedať, až bolestný.

Takže asi takto milé, vydaté, postaršie ženy...

Odhaľovanie nechajme na mladšie, nezadané a my sa správajme primerane veku a zadaniu. Nehnevajme sa na poslanca Kuriaka. Robí si len statočne svoju ťažkú poslaneckú prácu a snaží sa ponaprávať to, čo jeho šéf zatiaľ ešte napraviť nestihol. Buďme rady, že sa o nás i v našom štádiu vývinu niekto zaujíma, že nás niekto pozoruje a študuje a že nám radí, ako nežiť v hriechu. Ak by totiž nebolo v dejinách ľudstva takýchto dobrých Kuriakov, ktorí majú v malíčku citáty Sv. Alfonza o tom, ako má žiť žena cudne, nič iné by sme po celé stáročia nerobili, len by sme lietali po uliciach obnažené od hlavy až po členky a pripevnenými módnymi doplnkami by sme lákali mladých neskúsených chlapcov do osidiel nerestí a hriechu. Teda, aspoň tie z nás, ktoré by sme boli rýchlejšie ako Sv. Alfonz a Kuriak a stihli by sme uniknúť procesu pálenia čarodejníc.

Zdroj:

https://www.mediaklik.sk/influenceri/clanok/633532-poslanec-olano-zena-nema-pravo-na-potrat-pacha-smrtelny-hriech-ak-odhali-koncatiny/