Ďalšia bomba alebo Keď Matovič už ani nespí...

Či ho vyprovokovali herci svojou výzvou k odstúpeniu, či nemohol spať alebo či bol tak rozrušený z nočného rokovania s odborárkou sestier, nevedno, no Igor Matovič prerušil svoje aktívne hľadanie riešenia s hliníkom, ktorý sa chce od nás odsťahovať, a ešte v noci sa sestričkám ospravedlnil za všetky doterajšie vlády, poďakoval sa im a sľúbil, že sa im pridá.

Už čoskoro.

Správa to bola tak šokujúca, že sa nemôžeme čudovať, že to minister nevydržal do rána. Zatiaľ síce ešte nezverejnil o koľko, ale sestričkám to vraj vráti dôstojnosť. (A my si len pripomeňme, že je to už druhýkrát, čo OĽaNO dôstojnosť sestričkám vracia. Ako spomína Igor Matovič v statuse, už raz im ju vrátilo v podobe pani Kaveckej, ktorú hnutie dostalo na svoju kandidátku).

I keď sa so sestričkami teším, priznám sa, som trochu skeptická.

Po úvodných slovách plných vďaky, obdivu a sentimentu o tom, že OĽaNO nekradne a neberie úplatky, prišla totiž kontraverzná veta: "… A PRETO … sa môžeme z ušetreného mála podeliť …".

Čo pre natešené sestričky znamená slovné spojenie "z mála"? Koľko je veľa z mála?

Ťažko povedať, ale pokiaľ pán minister sľubuje sestrám návrat dôstojnosti, tak to bude isto bomba minimálne európskych rozmerov.

Nuž, dosmiali ste sa, Česi, Maďari a Rakúšania.

