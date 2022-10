Drlička, Drlička, čo ťa tvoja mamička peknej reči neučila?

Nevypláca sa dnes, veru, keď si necháš ústnu dieru otvorenú dokorán.

Vyjde slovo, vyjde veta, urazí sa ujo, teta a bijú ťa z mnohých strán.

___

Nemôžeš ty kade-tade, najmä, keď si na úrade, rozprávať si, čo len chceš.

Dnes ma každá stena uši, streamuje sa aj prd muší, všetko si ty vyžerieš.

___

V Pešti si že v diskusii priechody dal emócii a v celkom slušnej frekvencii, politikov urazil.

No a tí to posúdili a Drličku upálili. Vraj, že čiaru prekročil.

__

Pekne mu to vytmavili, tí, čo nikdy nezhrešili, politici navôkol.

S vinníkom sa nemaznali, vybavili, zariadili, kým sa chudák z Pešti vrátil, odvolaný už aj bol.

__

A čo z toho vyplýva? Pravda v tomto spočíva:

Ak politik na kameru vypúšťa nám do éteru špinu, čo kultúru ničí, to sa môže, to vraj fičí,

ak však povie Drlička dve, tri chybné slovíčka, spoločnosť je pohoršená, časť z nej priamo vydesená.

Nuž...

... záleží dnes, chlapče môj, na tom, kto rozváža hnoj.

Zdroj:

https://www.cas.sk/clanok/2731399/sefa-snd-stali-kontroverzne-vyroky-miesto-takto-na-jeho-vyjadrenia-reaguje-sociologicka/2/