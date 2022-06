Ešte si já, ešte si já pohár vína zaplatím (motivačný blog)

Tak sa rozhodol minister financií a Sulík môže vetovať, čo chce.

Platy v školstve sa budú zvyšovať len v prípade zdanenia alkoholu, hazardu a tabaku, hovorí Igor Matovič, lebo peniaze z iných zdrojov idú na (pre štát) dôležitejšie a už dávno zjednané výdavky. Predáka školákov Ondeka tento zdroj finančných prostriedkov pre našich učiteľov síce trochu vyrušuje, no minister mu vysvetlil, že jedine toto je správna cesta, a tak je náš predvoj už viac ako na polovicu nalomený sa prikloniť k názoru, že je to v podstate jedno, odkiaľ prachy dostaneme.

Nuž, milí kolegovia, ide do tuhého.

Ak chceme mať vyššie platy, a to chceme, nemali by sme len pasívne prizerať, ako sa nám na ne iní skladajú. Mali by sme k dobrej veci namotivovať naše rodiny, viesť k tomu našich žiakov, vysvetliť im, že čím viac sa bude piť a hrať, tým dostanú kvalitnejšie vzdelanie, a mali by sme sami priložiť ruku k dielu. Čím viac alkoholu spoločne vypijeme, čím viac vyfajčíme, čím viac budeme chodiť do herní, tým viac prispejeme ku skvalitneniu slovenského školstva. Regionálneho i vysokého.

Je to síce trochu netradičný spôsob, ale ak hovorí sám minister financií, že je to spôsob jediný, nič sa nedá robiť. Musíme mu veriť. On je odborník, on sa tomu rozumie najviac.

Preto nezaháľajme a už dnes nacvičujme.

Zájdime do obchodov, barov a herní, spravme si malý prieskum trhu a kto na to má, tak i nejakú tú zásobu.

Skúšajme, čo nám bude chutiť a čo nám pôjde najlepšie. Nie každý môže byť dobrý vo všetkom. Nie každý má rovnaký talent.

Vy starší si zoberte pod patronát svojich mladších kolegov a odovzdávajte im skúsenosti generácií pred nami. Nebojte sa spojiť sa so školníkmi a s kuchárkami.

Otvorte zborovne tým, ktorí môžu prispieť dobrými radami i zásobou hruškovice.

Neľakajme sa a nevzdávajme sa, ak to spočiatku nepôjde ľahko. Vydržme počiatočné nevoľnosti, závraty a prípadné delíria. To postupne všetko ustúpi a po ťažkých začiatkoch príde očakávaný výsledok: pokoj v duši a o 10% zvýšený plat.

A ktovie?

Možno, ak to pôjde podľa plánu a po Slovensku porastú herne, bary a pálenice ako huby po daždi, sa dočkáme i 15 či 20% zvýšenia našich platov.

Preto...

... hlavu hore aaa... pochodom vchod.

Za svetlom a lepšími zajtrajškami.