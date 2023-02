Heger a iní alfa samci

Aspoň nie v našich zemepisných šírkach a v prostredí bez akejkoľvek politickej kultúry a slušnosti.

Posledné zákulisné správy z politickej manéže hovoria o tom, že Eduard Heger odchádza z OĽaNO. Nejde však oddychovať na politický dôchodok. Chce si budovať politickú kariéru inde. Z poznania jeho dominantného temperamentu je jasné, že táto myšlienka sa nezrodila v hlave jemu, ale vznikla pokušením z vonka. Či mu možnosť stať sa lídrom naznačili a vnukli ľudia z jeho okolia, ktorí v ňom vidia určitý potenciál ich vlastného rastu, alebo to napadlo samému predsedovi OĽaNO, aby sa bezbolestne zbavil konkurencie, neviem, no isté je, že sa milý Eduard na túto vidinu a životnú výzvu namotal a špekuluje, čo s tým.

A aký bude výsledok?

Ako v Hlase, kde majú v čele rovnaký kapitál.

Aspoň v prípade, že si založí vlastný projekt.

Vznikne strana, spočiatku so slušnými možnosťami, budúcnosťou a možno i slávou, no "vlažná voda" tento kapitál dlhodobo neudrží. Jemu podobní ľudia v strane by ho mali radi, lebo je vzťahový, čestný, bez úmyslu ublížiť, no čoraz viac sa okolo neho budú objavovať hviezdy väčšieho kalibru, ktorým bude pripadať, že by sa dalo viac a milého Eda aj s jeho víziami a dobrým úmyslom odstavia na vedľajšiu koľaj. Edo však nebude príliš dlho sklamaný. Vydýchne si. Presne ako malý kocúr Mikeš, ktorý unikne z arény plnej veľkých divokých mačiek.

Osobne si myslím (ale je to len môj názor), že ak by chcel politicky uspieť, mal by sa k niekomu pridať. Jeho typ temperamentu mu poďakuje. A podaná ruka a ponuka KDH na 2. miesto na kandidátke, je celkom slušný začiatok. Reči Igora Matoviča o tom, že je to ponižujúce, nie sú vôbec namieste. Ako dvojka v KDH by mal so svojou povahou, diplomaciou a prirodzenou schopnosťou vnášať mier a pokoj všade tam, kde príde, celkom iste viac priestoru a možností, ako na prvej priečke v OĽaNO.