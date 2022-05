Hriešny nápad Sotáka alebo Čo sa predseda s koňom zrazil?

Napr. také OĽaNO má k dispozícii viac ako 21 miliónov.

Štát vraj nemá peňazí, šéf OĽaNO kričí, že je treba, aby sa tí veľkí, čo majú, podelili s tými, čo nemajú, a tak by bolo podľa Sotáka možno spravodlivé, aby nielen veľké firmy ale aj politické kolektívy pustili do obehu nejaký ten groš. Aby sa Obyčajní s miliónmi podelili s obyčajnými bez miliónov. Aby tí, čo sú Za ľudí, sa vyšli so svojimi miliónmi ukázať aj pred ľudí. Aby tí, ktorí hovoria, že všetci Sme rodina, podporili svojich chudobných príbuzných. Aby sociálne ladení demokrati išli príkladom a Smerom k ľuďom nielen sľubmi a rečami, ale aj so svojimi takmer16 miliónmi eur.

Nuž a ja sa pýtam:

Čo sa pán Soták s koňom zrazil?

Čo pán Soták nevie, aká je ťažká doba?

Čo pán Soták nevie, že sú to poctivo a tvrdo zarobené peniaze, ktoré si strany a iné naše politicky (roz)ladené zoskupenia zaslúžia?

Veď je to len nejakých 10 eur za volebný hlas. A to ešte chvalabohu, že sa poslanci zišli, poradili, našli zhodu a odsúhlasili si aspoň toľko. Ak by tak neučinili, bolo by to po starom len 1 euro za 1 hlas, a s tým (a to musí každý uznať) sa veľká politika robiť nedá.

Niet im čo závidieť.

Ani skupine OĽaNO.

Ak sa totiž 21 miliónov eur rozráta na členov, vychádza to na nejakých mizerných 450 tisíc eur na osobu, čo nie je bohviečo. S tým si musia vystačiť až do ďalších volieb. A v tom je už všetko. Od kancelárskeho papiera až po skromné dohody o vykonaní práce, za práce, ktoré by nikto z nás robiť nevedel a možno radšej ani nechcel. (Viď. bývalý poslanec Herák, ktorý bol donútený vzdať sa mandátu poslanca a musel za pár šupov robiť v OĽaNO koordinátora. Čo a koho koordinoval sa dodnes nepodarilo zistiť).

Nuž, majú sa v stranách čo oháňať. Oni si nemôžu dovoliť šafáriť huj-buj s miliónmi ako nejaké oligopoly, ktorým denno denne vytvárajú zisk tisícky zotročených zamestnancov.

Tam je treba pozrieť, pán Soták. Tam je treba hľadať rezervy.

A nie v politických skupinách ochotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa dobrovoľne obetovali, vzdali sa svojho know-how aj how-know a za pár drobných slúžia dňom i nocou štátu, aby sme sa mali lepšie ako včera, dnes a ak sa podarí, možno aj zajtra.

