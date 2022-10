I. Matovič chvíľu "prísluchovo počúval", potom nevydržal a zakročil

"V kontexte, s nadhľadom a z helikoptéry".

A práve toto sme nevedeli.

A keby len my, laici a laiky, ale ani odborníci a ekonomickí experti. Vždy sme na jeho nové finančné návrhy ozdravení našej ekonomiky pozerali zo zeme, a to bola chyba.

Bolo to príliš nízko.

Očami zalepenými od hliny a prachu sme nemohli zaznamenať všetko, čo sa dá pekne vidieť a rozoznať z výšky.

Preto sme, nevedomí, mesiace a roky dehonestovali jeho skvelé myšlienky a nápady.

Chvalabohu, že bol minister financií v správny čas poblíž rokovacej sály, kde poslanci prerokúvali jeden z jeho posledných skvelých nápadov o reštauráciách a aplikáciách, a okamžite zasiahol. Akonáhle si úplne zhrozený vypočul hlúpe narážky nekompetentného predsedu finančného výboru, prišiel a riešil. Na pána predsedu však nekričal. S jemnocitom jemu vlastným ho kamarátsky upozornil, že v jeho novom návrhu ide o logiku, že by sa mal doučiť matematiku a základy podnikania, a vraj sa to poddá. Aj poslankyni Halgašovej naznačil, že to s ňou nie je celkom v poriadku, keď chce veriť v čisté úmysly podnikateľov. Ostatným poslancom potom preventívne nakládol na srdce, aby aj oni skôr preverovali, ako dôverovali, lebo u nás, v strede Európy, kde sme vyrastali pod heslom Kto nekradne, okráda rodinu, sa nedá každému naivne veriť.

Nuž, asi takto, vážení spoluobčania:

My, buďme radi, že takéhoto starostlivého pána ministra máme.

Ak jeho nápady nebudeme podceňovať, nebudeme ich sledovať zo zeme, ale nasadneme do helikoptéry (tí zámožnejší možno aj do rakety), tak poletíme, poletíme, poletíme, poletíme...

