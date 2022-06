Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil

povedal s posmechom Igor Matovič na margo údajného prísľubu premiéra Hegera R. Sulíkovi, že už ho predseda OĽaNO nebude atakovať.

Nuž, minister Igor sa na stretnutí, kde tento údajný sľub padol, nezúčastnil, takže na sprostredkovaný odkaz reagoval spôsobom sebe vlastným: "Mne zatiaľ nepovedal, že nemám útočiť."

A ja sa pýtam, prečo?

Prečo mu to ešte pán premiér nepovedal?

Že by sa bál?

Nuž, má teda pán premiér 2 možnosti: buď to Igorovi s roztrasenými kolenami konečne povie, jeho útoky mu chlapsky zakáže a bude na tom pod hrozbou rozviazania pracovného pomeru trvať, alebo to Igorovi zakáže a keď v zápätí zistí, že to nefunguje a že Igor s veľkou figou na facebooku zákaz veselo porušuje, prižmúri oči a Igorovi jeho správanie s malými odporúčaniami povolí.

Presne, ako to urobili vedci a odborníci z amerického CDC.

Tí po skúsenostiach s Covidom tušili, že ak zakážu pacientom s opičími kiahňami sexovať, budú to mnohí ig(n)orovať, a tak to povolili.

Samozrejme, s určitými obmedzeniami a odporúčaniami.

A aké odporúčania to sú?

"... vyhýbanie sa bozkávaniu a sexu s odkrytými oblasťami na miestach, kde sa vyskytujú vyrážky alebo pľuzgiere. Pacientom a potenciálne nakazeným sa tiež odporúča, aby si po sexe umyli ruky, sexuálne hračky a akékoľvek oblečenie, ktoré mali počas styku na sebe. Okrem toho môžu spolu masturbovať, ale vo vzdialenosti najmenej 1,8 metra a bez toho, aby sa navzájom dotýkali."

Nuž, pekne to odborníci z CDC vymysleli.

Len, či to budú kiahne (tie americké i tie naše) rešpektovať...

Zdroje:

https://www.postoj.sk/108622/aj-ked-veto-neprelomime-pomoc-rodinam-presadim-no-uprimne-neviem-ako

https://www.topky.sk/cl/13/2331917/Bizar-v-USA--Pacienti-s-opicimi-kiahnami-mozu-mat-sex--CDC-vydalo-zoznam-opatreni