Ja na to mám alebo Daň z hriechu v dobe postmodernej

Z. Kollár sa chcel vyhnúť problémom so SIS, a tak, keď mu dali temné sily na výber: chceš sedieť alebo zaplatíš?, vybral si a investoval do svojho pokoja a pohodlia 40 tisíc eur.

Dnes sa dozvedá, že urobil chybu. Bolo mu vysvetlené, že zaplatiť niekomu len tak za to, že sa vyhne vyšetrovaniu a možno i base, sa nazýva úplatok/korupcia, a to je v dnešnej spravodlivej spoločnosti nemysliteľné riešenie problémov. Je to minimálne prečin, ktorý je treba potrestať.

Najskôr svoju vinu odvážny Zoro zaryto popieral, chcel sa vyhnúť problémom so zákonom, ale keď dostal od predstaviteľov zákona ponuku, vstúpil si do svedomia a priznal sa, že zhrešil a že hnusne korumpoval. I zželelo sa jasným silám zákona milého Zoroslava a dali mu ponuku: chceš sedieť alebo zaplatíš?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A pre Zora, už zvyklého na otázky tohto typu, to bola jasná voľba. Sedieť v špinavej base medzi luzou? Nikdy. Veď z celkom slušného bohatstva mu ešte čo to zostalo (a keď niečo bude chýbať, zoberie si pôžičku). Vybral si a investoval do svojho pokoja a pohodlia 70 tisíc eur.

Dnes už nie pokútne formou úplatku temným silám.

Dnes legálne a pod kontrolou jasných, kompetentných, demokraticky zvolených síl.

A aké nám, milé deti, plynie z tohto takmer biblického príbehu poučenie?

Nuž, potvrdzuje sa, že lož má krátke nohy a že božie mlyny melú pomaly ale isto. Ako sa hovorí, za chyby sa platí.

Ale ak na to máš, môžeš si trest a formu úhrady vybrať. Rozdiel je len v pomenovaní adresáta a v pomenovaní platby.