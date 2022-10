Je jasné, kto vyhral voľby

Ešte pred oficiálnym vyhlásením výsledkov to prezradil poslanec Vetrák, ktorý nám všetkým jemne pripomenul niečo v tom zmysle, že práve jeho alfa mater má už vo svojom názve, že podporuje všetkých nezávislých, a tak výsledok je absolútne jasný. Úspechy nezávislých sú jednoznačne úspechy hnutia OĽaNO a sú dôkazom, že rôzne zavádzajúce správy z ešte zavádzajúcejších prieskumov o poklese úspešnosti hnutia je len nepodarený marketing extrémistickej SaSky a iných opozičných ešte extrémnejších strán. Osobne si myslím, že ak by zástupca Smeru Ľuboš Blaha v relácii nepripomenul, že komunálne voľby boli úspechom Smeru a že by sa mali zrušiť sankcie voči Rusku, tak práve toto by bolo správou dňa.

Nuž, výsledok volieb je teda jasný.

Igor Matovič je opäť najlepší.