Jediné, čo pomôže, je kompromis, povedal Kollár po 2. stretnutí na Bôriku

Rokovania o riešeniach krízy, na ktoré bude premiér Heger prinášať nové a nové ponuky kompenzácií SaSke, budú pokračovať každý piatok na Bôriku alebo iných destináciách doma i v zahraničí až do ďalších volieb. (Do ponuky sa dostane možno i to, že pred každým zasadaním vlády si pripravia 3 zvyšné strany koalície kultúrny program pre SaS, tá bude bodovať a bude mať právo určiť, ktorá zo strán pripravila najlepší). Niektorí kompetentní práve tento spôsob riešenia krízy medzi Igorom a Richardom považujú za optimálny, lebo má pre Slovákov pridanú hodnotu. Taký minister Budaj, znalec národa, sa vyjadril, že situačné komédie tohto formátu prinášajú médiám a verejnosti zábavu. (Pozn. autorky: A to, že spoločnosti stačí k zábave tak málo, nie je v dnešných ťažkých časoch vôbec na škodu a keby sa pán minister - autor tejto peknej myšlienky- spojil s ministerkou kultúry, mohol by na tomto základe vzniknúť formát nevídaných rozmerov).