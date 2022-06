Keď sa rodina postará o svoj najslabší článok

Viac sme sa nedozvedeli, lebo pri otázke novinárky, koľko auto stálo, jej vraj bol odobratý mikrofón. Základ však vieme: Petrova sestra, ktorej prednosťou je, že nie je verejne činná a môže požičiavať svoje autá, komu chce, vypomohla svojmu chudobnejšiemu bratovi a zverila mu jedno z menej využívaných modelov zo svojho depa.

A môže on za to, že sestra najmenej využíva Volvo za 70 tisíc s 300 koňmi pod kapotou? Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Požičala len také, tak sa, chudák obdarovaný, musí prispôsobiť. Ako však Peter povedal, nič by sa nestalo, keby mu ho aj nepožičala, lebo ak by požiadal svoju mamu alebo otca, požičali by mu oni jedno z tých svojich.

A tak to má byť.

Každá rodina sa má postarať o svoje najslabšie články a pomôcť im v časoch, kedy to sami nedokážu. Celebrita, necelebrita.

Kruté rany osudu Petra neustále zrážajú na kolená, no rodina to nevzdáva. Pomáha, ako sa dá. A Peter sa tým netají. Hrdo sa hlási k pôžičkám a k darom od svojich štedrých rodičov. Pellegrinovci sa prosto zjednotili, zaťali zuby a po vzore politických ideí svojho syna sa vybrali cestou odstraňovania hmotnej a sociálnej biedy, jedného z hlavných odkazov sociálnej demokracie. Nie je to nič moc, predsa len, sú už na dôchodku, ale, povedzme si pravdu, každých 67 tisíc pomôže.

Nuž, Peter je vďaka sestre nateraz z najhoršieho vonku a čo bude ďalej, je už na ňom.

Zatiaľ sa musí uskromniť s požičaným Volvom, ale keď bude šikovný a z výplaty si každý mesiac nejaké to euro odloží a rodičia mu z dôchodku niečo priložia, kúpi si raz možno aj svoje vlastné. A raz, ak všetko dobre pôjde a štát pridá i tým, za ktorých Peter najviac bojuje, dôchodcom, raz si možno dovolí kúpiť aj ďalšiu zo svojich lások: lietadlo.

Zdroj:

https://dennikn.sk/2902713/hlas-je-v-strate-pellegrini-jazdi-na-dalsom-luxusnom-aute-a-tvrdi-ze-ho-ma-od-sestry/?ref=tit

https://www.startitup.sk/pellegrini-sa-prevaza-na-luxusnom-volve-tvrdi-ze-mu-ho-pozicala-sestra/