Kollár (nie Boris)radí: Stoj noho!

S kuframi a s BUBOM.

Nasadol do privátneho lietadla a v bezpečnej bubline s manželkou odletel tam, kde majú rezort proti vírusom celý ohradený a kde omikron netrafí. Aspoň takto mu to za 3285 eur/osobu v cestovke sľúbili.

Lenže...

Ešte si pán minister ani nestihol vychutnať uvítací drink, ešte ani nezmizli biele čiary za privátnym lietadlom a už sa v médiách objavili články plné závisti.

Vraj my tu podchladení šetríme elektrinou a on sa bude opaľovať na súkromnej pláži...,

vraj my si môžeme zahrať nanajvýš človeče a on bude hrať tenis priamo v rezorte...,

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

vraj on bude ubytovaný v päťhviezdičkovom hoteli ...,

vraj on bude obedovať v najlepšej reštaurácii v Salalahu...

Nuž, povedzme si priamo, toto nie je od médií pekné.

Sám minister Sulík nabáda, aby sme sa závisti zdržali a aby sme ministrovi Lengvarskému oddych dopriali. Sám si chudák už také čosi zažil v Dubaji a vie, že to nie je nič príjemné, keď vám radostné chvíle plné zábavy kazia nenávistné odkazy z rodnej hrudy. Veď minister zdravotníctva nemôže za to, že 99,99% Slovákov nemá peniaze na BUBO a ani netuší, čo je to Salalah. Veď pán minister neporušil žiadne z opatrení a celkom iste si pred odchodom na dovolenku splnil všetky povinnosti a rozdal príkazy, zákazy i usmernenia, aby nám tu počas jeho neprítomnosti nič nechýbalo.

Všetky potrebné inštrukcie máme, vieme, ako sa máme správať, tak čo.

A viete, ako sa hovorí: doprajte a bude vám dopriate.

A tak, keď na Silvestra po polnoci pôjdete od svojich rodičov alebo od detí a dostanete 1000 eur pokuty za nočné vychádzanie (i keď ste 3 x zaočkovaní, otestovaní, alkoholom zdezinfikovaní a v respirátore), nenadávajte. Vedzte, že ste porušili jedno z prikázaní, že to je vaša chyba a vina a pošlite peknú spomienku a myšlienku do Ománu a pánovi generálovi poprajte, aspoň takto na diaľku, šťastný a veselý Nový rok.

Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím,

někdy kolébka, nyní národu mého rakev.

(Ján Kollár: Slávy dcéra)

Zdroj:

https://plus7dni.pluska.sk/domov/bojite-omicronu-minister-lengvarsky-zjavne-nie-slovenska-odletel-cestovkou-pre-elitu?itm_modul=plus7_topbox&itm_brand=plus7&itm_template=hp&itm_position=2&fbclid=IwAR2VOAh_eeAQNpTuCaDaHbfEReW5fTCftjLOmY4lS52wlNcpcZ_jvdIxtcA