Konečne poriadok alebo Ako sa bude krúžkovať po novom

Bude to veľmi lacné, jednoduché, transparentné a ľahko kontrolovateľné.

Posúďte sami.

Každé dieťa bude mať vlastné konto, kde mu vždy k prvému dňu v mesiaci pribudne 50eurová dotácia na voľnočasové aktivity pod krycím menom Služby deťom. Vždy pred konaním krúžku si informačne a inak gramotný rodič otvorí mobilnú aplikáciu a objedná svoje dieťa na krúžok. Na druhý deň po krúžku by sa rodič nemal uspokojiť s tým, že dieťa prišlo domov v čase, kedy vždy chodieva z krúžku, ale mal by svoje dieťa pozvať k malému hodnoteniu a spoločnej diskusii, ktorej priebeh zaznamená do už spomínanej aplikácie. Bude to veľmi jednoduché, lebo otázky v aplikácii budú pravdepodobne už predpísané (dúfajme) a rodič už len zaznačí odpovede svojej 5 - 18 ročnej ratolesti.

Si si istý, že si bol naozaj na krúžku?

Bol tam po celý čas i vedúci krúžku?

Ako sa ti tam páčilo?

Bolo niečo, čo ťa na krúžku prekvapilo?

Nezdalo sa ti na vedúcom krúžku niečo čudné?

Myslíš, že suma, ktorú posielame, je hodná priebehu krúžku a výkonu vedúceho?

Aké by si do budúcnosti navrhoval zlepšenia?

Po takomto krátkom pravidelnom zhodnotení, ktoré ocení každá 5 ročná baletka i 18 ročný rybár, zákonný zástupca zhodnotí, či bola záujmová činnosť na patričnej úrovni, ne/odošle z konta dieťaťa finančné prostriedky organizátorovi a objedná nový termín krúžku. Bez potvrdenia účasti dieťaťa a jeho objektívno-subjektívneho zhodnotenia činnosti nebude možné krúžok na druhý deň/týždeň rezervovať.

Rodičia, ktorým sa nepošťastilo dosiahnuť potrebnej počítačovej gramotnosti, prípadne majú tlačidlový mobil, prípadne nemajú mobil vôbec, budú mať možnosť za účelom splnenia si potvrdzovacej povinnosti každý deň navštevovať obecný/mestský úrad, kde sa im bude venovať vyhradený expert na Služby deťom a odborník na prácu s IKT. Ten s nimi trpezlivo spíše potrebné údaje a kvalifikovane ich odošle tam, kde budú informácie vyhodnotené a spracovávané do dokonalosti a tabuliek.

Nuž, je vidieť, že to majú pán minister a jeho poradný zbor premakané do poslednej bodky. Je síce fakt, že na obecných/mestských úradoch (najmä tam, kde majú len jedného či dvoch zamestnancov) bude trochu rušnejšie, že rodičia 3 a viacerých detí, ktoré navštevujú viac ako 5 krúžkov, budú mať trochu menej voľného času na domácnosť, prípadne na spánok, ale to sú prkotiny a ničím nepodložené obavy. Môžu byť radi, že štát na ich deti nezabudol a že talent, dochádzka i vedúci krúžkov budú pod odborným dohľadom aplikácie, ktorá všetkým zjednoduší organizovanie voľného času státisícom detí a mladých ľudí.

Pozn. autorky:

Touto cestou vyjadrujem obdiv nad záberom ministra financií, ktorý dokáže kvalitne zastať nielen svoju funkciu, ale bez všetkého zasupľuje i ostatných ministrov iných rezortov, a to bez pomoci a bez toho, aby ho o to niekto žiadal.