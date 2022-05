"Kryty v rity" alebo Čo všetko sme zdedili pokazené (poézia na víkend)

Ak by prišla pohroma a vojna v čase, keď tu vládol Smer-SD, SNS a spol., boli by sme za vodou, nad vodou alebo pod vodou?

Nuž, naša súčasná vláda prevzala takto fungujúci systém:

Zdravotníctvo dosiahlo svojho kapacitného vrcholu, keď sa v nemocniciach objavilo naraz už 3000 pacientov s Covidom. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Macho naznačil, že technický stav našich štátnych rezerv potravín (a mám také tušenie, že sa to bude týkať aj iných hmotných rezerv) je v takom stave, že o tom netreba na verejnosti radšej ani hovoriť. Je verejným tajomstvom, že naša vojenská technika sa narodila v minulom storočí, bojovať by asi nemal kto a minister obrany dokonca povedal, že obranný systém S-300 vlastne nebol ani zapojený, takže ak by priletela raketa, kým by všetko zapojili, už by nebolo nikoho, kto by to zas mohol odpojiť. A keby naozaj už niečo priletelo alebo niečo buchlo, mali by sme sa kde schovať?

Kryty v rity

Co vám povím, ludé moji,

nepamatám, co svet stojí,

že by sa to vácej bilo,

svet aj ludý rozdelilo.

Aj v mesce sa reči nesú,

že nás Putyn cez Odesu

napadne a bombu zhodzí

a ja nevím, jak to chodzí.

Kde sa schovám, hlavu skloným?

Co mám robit, ked sa bojím?

Kde sa skryjem pred výbuchom,

ked poletá tehly vzduchom.

Pivnicu mám latečkovú

ze susedú Marečkovú,

každý máme polovicu

na kompóty, slivovicu.

Ked sa trochu potlačíme,

snád tam ešte pomescíme

rádio na krátke vlny.

Vác tam nedám, už sme plný.

Sú tam fugy, dziera samá.

Prd sa schovám pred ranama.

Prejde nymi náboj, plyny

a zme mrtví do hodziny.

Aj ked sa tam zavreme,

sadneme či lahneme,

furt zme obá v ohrozený,

ked je klietka na prízemí.

A tak plný obáv, strachu,

pátram v mesce, pátram v prachu,

vopred hladám slušný kryt,

kde sa môžem uložit.

Prešél som si šetky z fleku,

any záchod, any deku

v žádném šak už nemajú.

Na spasený čakajú?

Naše kryty sú dnes choré,

any dvere pancierové

zatvorit sa nedajú.

Zo zárubný padajú.

Prieduchy sú zasypané

a armatúry predpísané

nekdo asi šetky vzal,

ked cez mesto utekal.

A bez záchoda, verte mi,

nevydržíš v podzemí

ani jeden malý dnýček.

Potrebuješ aspoň kríček.

Co vám povím v závere?

Máme asi v priemere

1 kryt na tysíc ludý,

či sú tlstý a či chudý.

To nás nesmí ale zlomit,

prežili sme už aj COVID,

preto žádnú paniku,

navrhujem techniku:

Stačí, ked sa potlačíme,

ciko, kako zadržíme

a žiaden útok chemický

neznyčí nás. Logicky.

Pancier trochu pridržíme

a k sebe sa pritúlime,

vyrobíme tepla dosci,

kým nás kdosi nevyproscí.