Kto je z pohľadu temperamentov Fica a Zelenského väčší komediant?

V tomto prípade sa musím trochu prikloniť k názoru predsedu Smeru.

Volodymyr Zelenskij sa ako komediant už narodil a dlho sa zdalo, že to bude jeho najväčším životným poslaním. Mal k tomu od začiatku všetky predpoklady - charizmu, komunikačné danosti, empatické správanie i prirodzený dar mať rád ľudí. Volodymyr tieto svoje talenty využíval, ako sa dalo, a pretože naozaj Ukrajincov nielen zabával, ale i bavil, ľudia rozhodli, že práve on by sa mal stať lídrom ich krajiny. Volodymyr sa stal prezidentom a pretože mu ľudia neustále dávali najavo, že je prosto úžasný, začalo ho to napĺňať a baviť. A keď sangvinika niečo baví a napĺňa, ak vidí a cíti pozitívnu odozvu a že mu niekto tlieska, potom dokáže čokoľvek na svete. A to i napriek tomu, že je to v podstate dobrodruh, ktorý má zo svojej podstaty rád neviazanú zábavu, voľnosť, hru, improvizáciu a čo sa týka zodpovednosti..., jeho mama či manželka by mohli rozprávať:-). Vojna na Ukrajine ho nemohla v jeho nastavení nijako zastaviť. Práve naopak. Ako som napísala, je od prírody dobrodruh, rád riskuje, a preto pri rozhodovaní medzi dvomi možnosťami, či sa schovať alebo vyjsť a postaviť sa do čela národa, bolo stať sa hrdinom jasnou voľbou. Nerobil to so žiadnym bočným úmyslom. Jeho rozhodnutie bolo úprimné. Stal sa prirodzeným lídrom, prirodzenou autoritou, za ktorou Ukrajinci stoja. On dáva ľuďom nádej, oni mu to splácajú dôverou.

Perpetuum mobile.

A čo náš líder Fico?

Ten sa ako komediant nenarodil. Je to výkonový seriózny tip, ktorého zaujíma hlavne to, z čoho je nejaký prospech a zisk. Tak ako Volodymyr i on je obdarený komunikačnými danosťami a dokonca i istou charizmou, no jedno podstatné mu veľmi chýba: prirodzený dar mať rád ľudí. Narozdiel od Zelenského sa Fico s vodcovským talentom narodil, no ľudí potrebuje najmä k tomu, aby mu pomohli pri dosahovaní výsledkov. Žije pod heslom: Dejte mi lidi a já to udělám. Ľudí využíva k výkonu, k postupu, k prekonávaní prekážok a k manipulácii. Ak sú lojálni, oplatí sa im to, ak nie, Roberta nezaujímajú. Uznáva len tých, ktorých on sám považuje za autority, pričom sám je jednou z nich. Jeho základnou technikou, ako na ľudí, sú sľuby, rozsievanie neistoty a strašenie a oni mu to splácajú poslušnosťou.

Perpetuum debile.

Volodymyr sa ako vodca nenarodil, no vďaka svojej pokore a empatii je ochotný načúvať ľuďom, vodcovstvu sa učiť a i keď bude komediantom do konca života, dejiny Ukrajiny (a zdá sa, že i sveta) si ho budú pamätať ako vodcu.

Robert sa ako vodca narodil, no vďaka svojej pýche a povýšenosti viac ľuďom rozpráva ako im načúva a svoj talent viesť národ premrhal. A ako si ho budú pamätať dejiny? Ak sa ešte chvíľu bude správať tak, ako sa správa, tak už len ako komedianta.

Pozn. autorky:

A len tak pre zaujímavosť...

V. Zelenskij má rovnaký typ temperamentu ako náš I. Matovič. Je zaujímavé pozorovať, čo s rovnakými predpokladmi dokáže jeden a čo druhý...