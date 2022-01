Kvalifikované odporúčanie z ministerstva školstva

Načo žiakov a učiteľov stresovať už v polovici januára. Veď vysvedčenie je až na konci mesiaca, tak čo sa vzrušovať. Stačí sa dohodnúť, čo, kedy a ako a pôjde to všetko ako po masle.

V pondelok si žiaci napíšu matiku, fyziku a chémiu, v utorok by mohla prísť na rad slovenčina, angličtina a druhý cudzí jazyk, v stredu biológia, dejepis a zemepis, vo štvrtok ostatné predmety a v piatok by mohlo prísť ústne skúšanie zo všetkých predmetov tých, ktorí sa nenaučili na predchádzajúce dni alebo si chcú opraviť známku. Všetko by sa to mohlo zvládnuť v jednom týždni bez väčších nervov žiakov i učiteľov, aby sa na ďalší týždeň stihla klasifikačná porada a písanie vysvedčení.

Ako píšu aktuality.sk: „Návrat do škôl odporúča štátna tajomníčka využiť na adaptáciu a zistenie, čo by žiaci potrebovali v rámci učiva zopakovať, vysvetliť, aby sa cítili istejšie pri skúšaní. Odporúča taktiež využiť aplikačnú pomôcku na podporu duševného zdravia.“

Dobre to majú na ministerstve premyslené a je vidieť, že zamestnávajú naozajstných odborníkov z praxe, ktorí majú na srdci blaho žiakov a učiteľov a psychológiu v malíčku. Najmä nápad využiť aplikačnú pomôcku na podporu duševného zdravia stojí za zamyslenie nielen vo všetkých slovenských zborovniach, ale možno i priamo na ministerstve školstva.

