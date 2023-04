Malý menom, no veľký myšlienkami

Posledný z jeho nápadov rieši problematiku sledovania porna.

Pán Čepček predložil do NR návrh, aby si človek, ktorý by si chcel pozrieť porno, išiel pre písomné povolenie na úrad.

Ako dlho a s kým nad riešením tohto závažného problému našej spoločnosti, chudák vyčerpaný sedel, sa nikde neuvádza, no podľa mňa toto nemohlo vypadnúť len z jednej hlavy a musel nad tým dumať celý kolektív prívržencov čistého života minimálne týždeň.

Nuž, ale nápad to nie je zlý.

Štát by mal mať pod kontrolou, kto takéto "hnusárny" pozerá a mal by mať dosah na výber cieľovej skupiny.

Povedzme si však pravdu, realizácia nebude jednoduchá.

Otázkou napr. je, podľa čoho bude úradník/úradníčka posudzovať záujemcov a udeľovať povolenky, alebo koľko bude stáť kolok. Za ďalšie, ak sa tento nápad ujme, môžeme predpokladať, že pred takým Valentínom budú na chodbách úradov stáť davy a vybavenie povolenky bude trvať tak dlho, ako vybavenie OP alebo pasu v dovolenkovom období.

A čo dĺžka platnosti povolenky?

Ak by som mohla, prihováram sa za paušálne mesačné prípadne ročné predplatné. Ono keď to na človeka príde a bude sa musieť ešte pred zapnutím programu postaviť do radu na kolky, ukázať sa (alebo to, čo budú chcieť úradníci vidieť) pred posudkovou komisiou, dobehnúť domov atď., už to nemusí byť s takým efektom, ako dotyčný pôvodne zamýšľal.

A čo páry?

Budú sa musieť prísť ukázať obidvaja, lebo bude stačiť plná moc podpísaná notárom?

A čo kontroly?

Budú existovať pornokomisie a komandá, ktoré budú po nociach zvoniť a klopať, prípadne vyrážať dvere našich domov a bytov a my sa budeme musieť preukazovať, čo práve robíme?

Aké vzdelanie a odbornú prípravu budú musieť mať členovia posudkových komisií? Budú mať, chudáci, príplatky za prácu v rizikovom prostredí či kompenzácie z prípadných tráum? Budú si môcť dať zamestnanci preplatiť povolenku zamestnávateľovi zo sociálneho fondu? Andrej Danko sa podľa jeho vlastných odhadov vracia do politiky, nebolo by dobré doplniť jeho rekreačné poukazy vo firmách nad 50 zamestnancov o spomínané povolenky?

Nuž, nezodpovedaných otázok je dosť a dosť.

I keď je však doba vážna, sledovanie porna v pokútnych kútoch našich domácností je tak vypuklým problémom, že riešiť sa to naozaj musí, lebo inak tu budeme žiť ako zver a budeme načisto zatratení.

Držme teda palce zasvätenému odborníkovi Čepčekovi a dúfajme, že to stihne vybaviť ešte v tomto volebnom období.

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/10/2502467/Dalsi-sokujuci-navrh-v-parlamente--Po-nakupoch-a-vaginach-je-v-hre-aj-cenzura-PORNA--Vynimky-budu-udelovat-uradnici