Mat to vymyslel, Pat mu zatlieskal a nový (ešte lepší) nápad je na svete

Demokraticky a ľudovo založený minister financií si to za necelý týždeň po vyrukovaní s povinným očkovaním dôchodcov asi rozmyslel. I napriek dohode vo vláde sa ešte raz hlboko zamyslel a uvedomil si, že to asi nebude dobrý nápad, pretože dostal ešte lepší: Keď príde omikron na Slovensko a bude hľadať korisť, bude mať smolu. My seniorov pred omikronom ukryjeme a ukážeme ich, až keď to omikron vzdá.

Či bude stačiť, keď ich zavrieme vo svojich domovoch a budú vykonávané pravidelné kontroly štátnou bezpečnosťou, alebo bude nutné im doskami popribíjať okná a dvere, aby sme mali istotu, že k nim mutant neprenikne, alebo bude nariadený ich hromadný odchyt a presun do spoločných izolačných priestorov, sa zatiaľ nevie. Isté je iba to, že tento skvelý nápad nášho popredného experta na pandémie získal podporu i ďalšieho nádejného pandemiológa - predsedu NR, ktorý chápe obavy ministra Matoviča a s izoláciou seniorov sympatizuje: „Boli by dostatočne chránení tým, ak by boli obmedzení v pohybe, ale na nie dlhú dobu. Myslím si, že omikron pôjde cez nás veľmi rýchlo. Keby boli na nevyhnutnú dobu chránení aj týmto spôsobom, je to za nás lepšie, ako im udeliť štátom povinné očkovanie...“

Či si títo dvaja experti predstavujú preniknutie omikronu na naše územie ako nájazd hejna kobyliek, ktoré sa približne do týždňa, maximálne dvoch, jedným smerom presunú od západu na východ, nažerú sa a pôjdu ďalej, nevieme, ale pokiaľ dva podstatnejšie články štvorčlennej koaličnej rady usúdili, že to bude dobrý nápad, je takmer isté, že to prejde. I napriek protestom poslankyne Bittó Cigánikovej, ktorá by našich najzraniteľnejších najradšej všetkých zaočkovala a bol by s nimi svätý pokoj.

Ale ktovie, možno vznikne kompromis. Možno sa budú musieť naši seniori povinne zaočkovať a aj tak ich ukryjeme. Pre ochranu ich zdravia a života a... pre prípad.

Pozn. autorky:

Mal by si omikron návštevu Slovenska veru rozmyslieť. Tuto mu pšenka nepokvete. Nevie chudák, že mu vojnu vyhlásili rovnocenní súperi.

