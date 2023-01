Matovič si posteskol, že nemôže sám zmeniť Ústavu

Aspoň tak to vidí náš ex na druhú a tak to prezentoval na včerajšej malej tlačovečke politických špičiek OĽaNO.

A má právo to takto vidieť. Sám síce svoju prácu vo funkciách tiež nerobil na jednotku s tromi hviezdičkami, ale aspoň to kompenzoval tým, že robil prácu za Hegera. Keď bol premiér, tak mu pomáhal s prácou ministra financií a keď bol minister financií, tak mu pomáhal s prácou premiéra. A takto pekne svojpomocne ako im to krásne išlo...

Ale Hirman?

Absolútne nič. Žiadna snaha.

Zo slov i výrazu tváre Igora Matoviča bolo zrejmé, že ak by nebolo Ústavy, Hirman by okamžite išiel z hrušky dole. O to by sa už v rámci pomoci Hegerovi postaral.

Nuž, Ústava robí problémy nejednému z tých, ktorí presne vedia, ako by to malo fungovať.

Možno by stálo za úvahu, keď už bude Igor podávať návrh, aby sa za účasť vo voľbách odmeňovalo, aby navrhol a zároveň schválil i dodatok, že: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, no v ojedinelých prípadoch, ak Ústava chráni tých, čo nemajú Boha pri sebe, sa môžu medze aj prekročiť, a to na návrh tých, ktorí ho pri sebe majú.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/256668/tb-predstaviteov-hnutia-oano-o-stretnuti-s-politickymi-lidrami