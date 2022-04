Mobilizácia alebo Čo robíte v utorok?

Teda, ak sa nezmobilizujeme, nespojíme sa a nevyjdeme do ulíc.

Na poslednej tlačovke dokonca pripustil, že by to mohlo byť i vylúpnuté oko a obesenie.

A to len za to, že chce informovať svet o zverstvách, ktoré tu pácha Čaputová, Heger, Matovič a Lipšic. To len za to, že stráži piliere demokracie, ktoré statočne vyštrngal v 89om.

Čo sme hluchí a slepí, že to nevidíme?

Toľké tlačovky o nebezpečenstve skrytom v páde demokracie, ktorú tu reprezentuje ON, a my nič? Toľké nápovede, kto je kto a... bežný ľud? Hanbime sa. Odozva takmer žiadna. Davy sa nemobilizovali. Aspoň nie v takom počte a vo vekových kategóriách, ako si predstavoval. No, priznajme si na rovinu, 2000 ľudí naozaj nezburcuje nič. Preto sa Robert Fico uchýlil k činu, ktorý si dovolím označiť za symbol osobného zúfalstva a napísal do zahraničia. Na najvyššie miesta. Neviem, koľkých prezidentov a predsedov vlád presne oslovil a koľkým napísal, že Slovensko je najväčším vredom v EÚ, ale na tlačovke povedal, že už má 10 reakcií. Reakcie nijak nešpecifikoval, ani ich necitoval, čo v jeho prípade môže znamenať všeličo. Možno len to, že zabudol, ale možno i to, že ani zo sveta sa k nám nechystajú prísť na pomoc demokracii v jeho podaní. A keď namiesto podpory už aj európski socialisti vyjadrujú znepokojenie, veria vo vyšetrenie a žiadajú od členov Smeru vysvetlenie, tak sa nemôžeme čudovať nervozite, ktorá vládne v našej najsilnejšej opozícii.

A pretože hodina pravdy sa priblížila, k vysokej bdelosti a angažovanosti nás nabáda nielen ON ale i jeho najbližší spolupracovníci, ktorí už tušia, ktorá bije a sú si vedomí dôsledkov straty v podobe najvyššieho demokrata. Napr. inak tichý pán Kamenický sa na poslednej tlačovke tak rozčúlil, že kričal. Pán Blanár je v diskusiách už tak zmätený, že odpovedá aj na otázky, ktoré boli položené jeho oponentom a zamotáva sa do otázok, ktoré si v duchu pokladá výhradne on sám a potom sa rozčuľuje nad prekvapenými reakciami chudáka moderátora, ktorého obviňuje, že ho nenechá dohovoriť.

Smer prežíva ťažké chvíle.

A čo my s tým?

Nuž, tí, ktorí sa o zánik demokracie v osobe Roberta Fica až tak neobávame, môžme ísť normálne do práce, prípadne do polí a záhradiek bez toho, aby sme utrpeli nejakú väčšiu traumu.

Tí však, ktorí sa desia vylúpnutého oka pána Fica, hor sa do odboja. Organizátori mítingov sú pripravení a ako v statuse na sociálnej sieti píše pani Valová: "V utorok (26.4.) v poobedňajších hodinách vyráža autobus do BA na protest. Protest sa koná v stredu (27.4. o 12 hod.) Cesta tam a späť a nocľah bude zabezpečená organizátorom."

A ak je to aj s nocľahom, tak to už sa naozaj oplatí...

