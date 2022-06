My pracujeme i v sobotě, soudružko

Nuž, Igor Matovič opäť prechádza do ďalšej fázy vývinu svojej poruchy.

Nastáva čas zmierenia.

A túto fázu je u neho treba využiť. Premiér Heger preto (i keď unavený a ešte načuchnutý leteckým benzínom) nelenil, zobral milého Igora pod pazuchu a hajde do TA3 oznámiť, že teraz bude pár dní svätý pokoj. A oplatilo sa. Igor bol pred kamerami pokojný, svojho úhlavného nepriateľa nazval po dlhom čase Rišom, všetkým, komu ublížil, sa ospravedlňoval, ďakoval a sľuboval, že odteraz už to bude celkom iné. Jeho rozpoloženie bolo v tak dobrom stave, že dokonca sľúbil všetkým z verejnej správy päťstovku v septembri a následne ďalšie a ďalšie prilepšovania až dovtedy, kým nás smrť nerozdelí. Neustále pripomínal, že si máme všetci odpustiť, zabudnúť na hlasovanie s fašistami i na to, čo všetko bolo, a tešiť sa na to, ako ešte nebolo.

Nuž, vývoj každého ochorenia či poruchy má i svoje svetlé dni.

Či je to zásluha liekov, terapeutov alebo osobných asistentov, je v tomto prípade jedno.

A je dobré, že premiér Heger si tento Igorov ďalší zvrat nenechal len pre seba, že okamžite na zmenu zareagoval a doniesol nám ho ukázať. Priamou prezentáciou nám potvrdil, že slnovrat a svätojánská noc zanechali na jeho nadriadenom blahodárne účinky a že sa v nasledujúcich dňoch budú vo vláde venovať možno už aj problémom Slovákov.

A tak Igorovi i nám prajme, aby mu to vydržalo čo najdlhšie.