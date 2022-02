My sa máme už dobre, občanov iných krajín to ešte len čaká

Dnes sme vďaka nim za vodou a naša vláda si môže konečne oddýchnuť, lebo máme v kompenzačných opatreniach pred ostatnými krajinami náskok. Tak to aspoň vyplynulo zo slov premiéra Hegera v Sobotných dialógoch. „Oni (cudzie vlády) to v predchádzajúcom období neurobili, my áno a urobili sme to kvalitne,“ zdôraznil premiér pri porovnaní intervencií Slovenska a iných štátov.

A keď takéto čosi vypustí do éteru sám premiér, ktorý je kompetentný a zodpovedný, tak to musí byť pravda.

Všetko ostatné je hoax, ktorý šíri paniku, strach a nepokoj.

Väčšinu z týchto hoaxov má pravdepodobne na svedomí opozícia, ktorá klame, až sa jej z úst práši, ale, povedzme si pravdu, ani bežní ľudia v ohováraní nezaostávajú. Najmä seniori sú experti vo vytváraní takýchto hoaxov.

No posúďte sami...

Vraj nemajú na potraviny a zaplatenie energií... HOAX. Akože nemajú? Pán premiér povedal, že štát investoval v predchádzajúcich dvoch rokoch do regulácie cien energií, zariadil im aj trináste dôchodky a dostali príspevky za očkovanie.

Vraj mali byť od 1. 1. oslobodení od poplatkov za lieky a nie sú... HOAX. Akože nie sú? Každá jedna najlacnejšia alternatíva lieku je bez poplatku. (Jaaaj, no keď chce byť niekto hogo-fogo a užívať nadštandardné preparáty, tak nech si poplatky zaplatí.)

Ani médiá neprispievajú k upokojeniu situácie. Vyhľadávajú smutné ojedinelé prípady a príbehy Slovákov a prezentujú ich, ako keby to bola relevantná vzorka populácie.

I vo včerajších televíznych novinách sa hoaxerka babička vyznala, že kedysi si mohla ísť za lacno nakúpiť do obchodu na blízku Ukrajinu, ale teraz je to pre COVID sťažené, tak musí za draho nakupovať u nás, sama si pečie chlieb a dúfa, že nebude horšie.

Osobne si myslím, že takéto bludy naši seniori nešíria zámerne. Možno len nevedia, že sa im už žije dobre a možno by bolo dobré, keby sa to nejako dozvedeli. Či osveta, platená reklama, fotky žobrajúcich rakúskych alebo poľských dôchodcov (ktorým ich vlády neposkytli celé dva roky nič) pred kostolom alebo letáky do schránky... prosto niečo, kde by sa mohli dozvedieť pravdu o svojej životnej úrovni. A ja verím tomu, že ak sa seniorom trpezlivo a jasne vysvetlí, že už od vlády nič nedostanú a že im už musí byť dobre, tak im aj bude.

