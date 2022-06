My, že bordel a on je to vraj tvorivý cirkus

Nuž, čo o to, ak by sa jednalo o bežný cirkus, mohla by to byť i zábava, ale takto? Wikipédia za cirkus označuje druh zábavného podniku s cvičenými zvieratami, akrobatmi a klaunmi, alebo, ako spievajú Nedvědovci: laciný šminky, přilepenej nos, budka s nápovědou..., ale čo si predstavuje vojín Kefalín pod pojmom vládny a ešte k tomu aj tvorivý cirkus, to je vo hviezdach. A problém nie je len v prívlastku tvorivý, ale nejasné je i rozdelenie rolí.

O principálovi nie je pochýb. Majiteľom cirkusu je očividne Igor a podľa toho, ako sa vyfarbil, zastáva zrejme i roľu klauna. No ako zaradiť ostatných...?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Všetci striedavo buď balansujú na lane, majú hlavu v piesku alebo skáču, ako principál píska. Majú tam síce hadiu ženu, ktorá však hneď po voľbách kdesi zaliezla a nemôžu ju nájsť, strihorukého Braňa, zamaskovaného medveďa, prelietavú Máriu, nemého Vladimíra a napríklad i pravého križiaka, ale inak, žiadna sláva. Je to malý šátor lokálnej úrovne, na ktorý principál prikázal pribiť nápis Cirque du Soleil.

Či mal toto na mysli predseda Kollár, keď hovoril o tvorivom cirkuse? Pánbohvie.

Zdroj:

https://plus7dni.pluska.sk/domov/kollar-vyzyva-upokojenie-situacie-my-to-tomto-tvorivom-cirkuse-dovladneme