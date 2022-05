Náš minister Kim ide ako pílka...

Myšlienka Igora Matoviča, že média by mali venovať pozornosť len niektorým ľuďom, je na túto dobu a v tejto časti Európy tak nadrozmerná a nadčasová, že mi nedá, aby som na jej veľkosť neupozornila i v mojom malom príspevku.

V čom je podstata?

Minister financií si už dávnejšie všimol, že niektoré názory sa od tých jeho odlišujú a i keď netuší, čím by to mohlo byť, deje sa to.Táto krutá rana osudu ho zasiahla v čase, kedy sa mu ukazuje a zreteľne javí, že môže byť dobrý v akejkoľvek oblasti a že jeho názory sú akceptovateľné (ak odhliadneme od neprispôsobivého Sulíka) naprieč širokým spektrom koaličných strán, a preto ho zistenie, že niektorí ľudia sú schopní počúvať aj názory celkom opačné, zraňuje a uráža.

Za vinu to dáva najmä médiám, ktoré slobodu prejavu berú na ľahkú váhu a púšťajú pred kamery a k mikrofónom kohokoľvek bez rozmyslu, čoho výsledkom je, že jeho výnimočné názory zanikajú v priehrští cudzích sprostostí.

A čo na to verejnosť?

Nuž, verejnosť netvoria len vzdelanci, ktorí vedia rozlišovať kvalitu. Verejnosť nevie, že to sú názory hlúpe, neodborné, niekedy dokonca sprosté, a pretože je ľahko manipulovateľná, stáva sa, že tieto názory preberá a uprednostňuje ich pre názormi jeho.

Igora irituje najmä predseda Hlasu. Ako hovorí: "V reláciách príliš často vystupuje Peter Pellegrini a ak to takto bude pokračovať aj ďalšie dva roky, tak bude mať 40 %."

A to by sa naozaj nemalo povoliť.

Voľnosť médií by sa mala podľa neho trochu okresať a ich kompetencie nejako obmedziť, aby boli odtál potál.

Zatiaľ by podľa nášho Kima Čonga (a možno aj una) možno stačilo zamedziť prístup do médií ľuďom a stranám, ktoré neprešli voľbami, ale neskôr, ak Pánboh dá a ak nájde náš Kim dostatočnú podporu v parlamente, by sa zákaz mohol rozšíriť a vzťahovať na všetkých, ktorí Kimovi protirečia.

Takže... počkajme si.

S nápadom regulovať cudzie názory zatiaľ prišiel len na koaličnú radu, ale ako v televízii povedal: "Návrh predloží a basta!"

A slovo basta z úst Igora Matoviča je nielen predzvesťou ale i zárukou, že to bude schválené a možno aj v zrýchlenom konaní.

