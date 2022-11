Návrh: Povinnosť uchovávať volebné lístky 5 rokov po...

Pekný nápad uchovávať volebné lístky pre prípad kontroly sa pravdepodobne ujme. Prečo by aj nemal. Obecné a mestské úrady majú dostatok priestorov a personálu, aby sa každý z lístkov poctivo registratúrne spracoval, ošetril a aj s obálkou uložil na miesto, kde spočinie v pokoji až do chvíle, kým nenastane jeho čas.

Aj keď sa zatiaľ ešte oficiálne nezverejnilo, kto túto myšlienku splodil, myslím si, že jej autor ju vypustil veľmi rýchlo (možno zo strachu, aby mu ju nik nevyfúkol) a nestačil ju pre krátkosť času ešte viac prepracovať. A to je škoda. Veď, toľko by sa na tomto vnuknutí dalo ešte vylepšiť.

Napr.

Bude naozaj stačiť 5 rokov archivácie?

Čo ak to niekto nestihne? 5 rokov preletí len taký fukot a potom čo? Budeme žiť do smrti s pocitom, že stačil možno rok, dva naviac a na chybu by sa prišlo?

A čo ak sa aj po 4 rokoch zistí, že niektorý z lístkov nebol platný alebo bol nesprávne zrátaný? Kto bude označený za skutočného vinníka?

Nemal by sa každý člen komisie fotiť s každým lístkom osobitne, fotku patrične matrične overiť, aby bolo celkom jasné a preukázateľné, kto lístok rátal a evidoval?

A bude naozaj stačiť archivácia v rozsahu lístok + obálka + zoznamy + škatule + zápisnice?

Nemala by sa archivovať celá komisia?

Nuž, ak má byť ohrozená demokracia, kontroly nie je nikdy dosť.

A ja len dúfam, že už dnes má táto nová idea svojich potenciálnych zástancom a šíriteľov, ktorí odborne i populárne v krátkej dobe spracujú potrebné smernice, postupy a metodiky, vyrazia do terénu, zaškolia poverených a zodpovedných, a vytvoria nielen dostatok nových pracovných pozícií ale i priestor na spoluprácu so štátnym archívom, ktorý potom odborne i populárne v krátkej dobe spracuje potrebné smernice, postupy a metodiky, vyrazí do terénu, zaškolí poverených a zodpovedných a vytvorí nielen dostatok nových pracovných pozícií ale i priestor na spoluprácu s ...